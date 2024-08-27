Кто победит в битве за блокчейн? Конкуренция между Россией и Америкой обостряется

Наряду с электронными деньгами криптовалюта становится важнейшим инструментом международной торговли. Это не удивительно. Высокая степень взаимосвязанности экономик диктует необходимость новых подходов в трансграничных расчётах. По прогнозам аналитиков рынка, к 2027 году значительная часть мировых торговых операций перейдёт в цифровой формат, а финансовое благополучие стран будет во многом зависеть от того, какую нишу они займут в цифровой экономике. Основная конкуренция, как и в эпоху «космической гонки», развернулась между Россией и США.

На днях лидер демократического большинства Сената Чак Шумер заявил, что Америка не может допустить, чтобы за границу ускользала криптовалюта.

«Мы не можем позволить себе сидеть сложа руки из-за наличия риска того, что криптовалюта ускользнет за границу в другие страны», — заявил сенатор.

Судьба "крипты" занимает и Дональда Трампа.

«Если мы не возглавим эту индустрию, это сделает Китай и другие», — предупредил кандидат в президенты США.

«Другие» — это, в первую очередь, Россия.

Предостережение Трампа не безосновательно. Сегодня наша страна занимает второе место в мире по объему добычи криптовалюты, уступая только США. Однако темпы роста отрасли в России гораздо выше, чем в Штатах. В то время как американские майнеры вынуждены уменьшать хешрейт из-за повышения цен на электроэнергию и ставок по кредитам, их российские коллеги расширяют производство. Только за прошлый год объём мощностей, задействованных в нашем промышленном майнинге, увеличился в два раза. И, по прогнозам, продолжит расти на 20-40% ежегодно.

Развитию отрасли в России способствуют и другие факторы. В стране сегодня доступно 10 ГВт свободной электрогенерации, что позволяет рассчитывать на увеличение объема мощностей промышленного майнинга в четыре раза. Использование попутного нефтяного газа, которого в России достаточно, даёт возможность дополнительно расширить энергетическую базу. Ещё один плюс – низкая цена на электроэнергию. За счёт этого себестоимость добычи биткоина в России составляет 20-25 тыс. долларов, а в США она вдвое выше.



Помимо этого, в России, в отличие от Америки, майнинг урегулирован на законодательном уровне.