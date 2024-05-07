Подорожали в 70 раз: Аноним достал из заначки биткоины на 44 млн долларов

Анонимный пользователь совершил перевод 686 биткоинов, которые лежали на сохранении более 10 лет. Если в 2014 году криптовалюта стоила 630 тысяч долларов, то сейчас — 44 миллиона долларов (рост почти в 70 раз).

Как сообщает издание The Block, в последнее время растёт активность крупных держателей биткоинов. Так, перед халвингом (плановым и заложенным в коде сокращением того самого вознаграждения, которое получает майнер при добавлении блока транзакций в блокчейн) криптовалюты один из пользователей, добывший две тысячи биткоинов в 2010 году, объединил свои активы стоимостью $140 млн в одном кошельке. На момент добычи монет их совокупная стоимость достигла $600. А в марте пятый по величине биткоин-адрес совершил транзакцию на 94 504 биткоина стоимостью $6 миллиардов на три новых адреса.

Основатель аналитической компании CryptoQuant Ки Ян Джу объясняет перемещение "древних" биткоинов кризисом ликвидности со стороны продавцов, активизирующих старые монеты. Согласно его прогнозу, дефицит криптовалюты и рост спроса на неё со стороны биржевых фондов могут привести к тому, что биткоин подорожает до $112 тысяч за штуку к концу года.

Касательно разных криптовалют, в том числе биткоина, существуют разные прогнозы. Ранее экономист заявил, что в 2050 году биткоин может стоить около полумиллиона долларов