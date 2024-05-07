Подорожали в 70 раз: Аноним достал из заначки биткоины на 44 млн долларов
Аноним перевёл нетронутые 10 лет биткоины на сумму 44 миллиона долларов
Анонимный пользователь совершил перевод 686 биткоинов, которые лежали на сохранении более 10 лет. Если в 2014 году криптовалюта стоила 630 тысяч долларов, то сейчас — 44 миллиона долларов (рост почти в 70 раз).
Как сообщает издание The Block, в последнее время растёт активность крупных держателей биткоинов. Так, перед халвингом (плановым и заложенным в коде сокращением того самого вознаграждения, которое получает майнер при добавлении блока транзакций в блокчейн) криптовалюты один из пользователей, добывший две тысячи биткоинов в 2010 году, объединил свои активы стоимостью $140 млн в одном кошельке. На момент добычи монет их совокупная стоимость достигла $600. А в марте пятый по величине биткоин-адрес совершил транзакцию на 94 504 биткоина стоимостью $6 миллиардов на три новых адреса.
Основатель аналитической компании CryptoQuant Ки Ян Джу объясняет перемещение "древних" биткоинов кризисом ликвидности со стороны продавцов, активизирующих старые монеты. Согласно его прогнозу, дефицит криптовалюты и рост спроса на неё со стороны биржевых фондов могут привести к тому, что биткоин подорожает до $112 тысяч за штуку к концу года.
Касательно разных криптовалют, в том числе биткоина, существуют разные прогнозы. Ранее экономист заявил, что в 2050 году биткоин может стоить около полумиллиона долларов
Биткоин — децентрализованная система одноимённой криптовалюты на базе технологии блокчейн, возможность добывать которую есть у каждого участника системы. Впервые монета появилась в обороте в 2009 году, её создателем является человек или группа авторов с никнеймом Сатоси Накамото.
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