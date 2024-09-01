Так вот что означают 9 кругов ада Данте, о которых вы слышали, но ничего не знали

«Божественная комедия» — одно из величайших произведений Данте, которое популярно по сей день. Эта поэма была написана в начале XIV века. Она стала настоящей средневековой энциклопедией, в которой собраны политические, социальные и религиозные знания. В своём произведении поэт описывает загробную жизнь, которая состоит из ада, чистилища и рая. Над каждой частью Данте трудился по несколько лет, и начал он именно с ада. В мировоззрении творца ад состоит из девяти кругов. Сейчас выражение «пройти девять кругов ада» можно услышать на каждом шагу, однако не все понимают, что же на самом деле под ним подразумевают. Life.ru разобрался, что означает каждый круг и почему их именно девять.

Первый круг для некрещёных

Первый круг ада — обитель для некрещёных душ. Фото © «Шедеврум»

Первый круг Ада получил название Лимб. Здесь обитают не злостные грешники, а те души, которые не успели креститься при жизни. Как правило, в этом месте много душ младенцев. Но есть там, по словам Данте, и известные люди — например, Ной, Моисей и Авраам. Обитатели первого круга не испытывают сильных страданий, однако пребывают в вечной скорби. Примечательно, что из этого круга души ещё могут попасть в рай, если уверуют.

Второй круг — похоть

Страсть и похоть тоже являются грехами, за которые души отправляются в ад. Те, кто возжелал чужую жену или чужого мужа, изменял сам или же был слишком озабочен сексуальной жизнью, в глазах Бога являются грешниками. Для развратников уготован второй круг ада, в котором дуют бесконечные ветра, швыряющие души о скалы преисподней. Стражем второго круга считается царь Минос — отец Минотавра.

Третий круг — чревоугодие

Обжоры обречены на вечное скитание в аду. Фото © «Шедеврум»

Удивительно, но обжоры, по мнению Данте, наказывались сильнее, чем изменщики. Для них самое место в третьем круге. Чревоугодие считается смертельным грехом потому, что человек, забывая о душе, становится рабом своего тела и старается «угодить» ему. Здесь идёт постоянный дождь и град, а души вынуждены «гнить» в этом сыром месте. Охранником третьего круга назначен Цербер, который не прочь полакомиться чревоугодниками, попавшимися ему на глаза. Именно этот демонический пёс символизирует чревоугодие людей, которые поддаются инстинктам подобно животным.

Четвёртый круг — жадность

Четвёртый круг был отделён для скупых. Жадность к богатству всегда порицалась Церковью и считалась смертельным грехом, за который людям придётся отвечать на Страшном суде. Скупцы вынуждены вечно пребывать на огромной равнине, где без конца перекатывают огромные камни с места на место. Их лица меняются, а изо рта раздаются страшные вопли. Грешники также часто сталкиваются с другими осуждёнными и вступают в бой. Это продолжается бесконечно, ведь они всегда движутся по кругу. Страж четвёртого круга — низвергнутый бог Плутос, который был богом богатства на Олимпе, но его сгубила жадность.

Пятый круг — гнев

Пятый круг ада приготовлен для тех, кто не умеет справляться с гневом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Warm_Tail

Считается, что все круги до пятого являются пристанищем для тех, кто при жизни был несдержанным, а это является меньшим грехом по сравнению с теми, которые начинаются с шестого круга. Этот круг забирает к себе души скучающих людей и тех, кто не умел сдерживать свой гнев. Наказанием для них служит вечная борьба в реке Стикс. Страж грешников здесь — бес Флегий, который при жизни был жестоким вождём разбойников.

Шестой круг — ложные учения

С шестого круга начинается так называемый нижний ад, в котором обитают души грешников, повинные в тяжких преступлениях. В этот круг попадают те, кто при жизни проповедовал ложные учения. В религии ложь является тяжким грехом. Порой человеку кажется, что маленькая ложь не принесёт вреда, однако в этот момент ему уже готовят местечко в аду. Все еретики и лжеучителя попадают в горящий город Дит. За его стенами находятся тысячи могил, надгробие которых открыто, а внутри лежат грешники и страдают от огня, в котором будут гореть вечно. Стражниками Дита считаются три сестры-фурии, прислужницы Медузы горгоны.

Седьмой круг для насильников

Самоубийство считается тяжким грехом, за который душа отправляется в седьмой круг ада. Фото © «Шедеврум»

Помимо убийц наказанию седьмого круга подвергаются и насильники. Это единственный круг, который разделён ещё на три пояса. В первом пребывают тираны и разбойники, а их участь — вариться в раскалённой крови. Во второй попадают самоубийцы, ведь насилие над собой тоже является грехом. Так, самоубийц превращают в деревья, которые терзают гарпии — мифические птицы с женским лицом. Третий пояс предназначается для насильников над божественным — богохульников, им уготовано скитание в пустыне под огненным дождём.

Восьмой круг — ложь

Восьмой круг предназначен для тех, кто без зазрения совести при жизни обманывал людей, а за ложь в аду карают жестоко. Как правило, это относится к гадалкам, лицемерам, льстецам и взяточникам. Сюда же ссылают и церковнослужителей, которые прикрывались верой для обмана и совершения подлых дел. Наказанию грешники подвергаются страшному: сперва они идут двумя встречными потоками по зловонному навозу, по их ногам сочится огонь, а туловища закованы в свинцовые мантии. Позже осуждённых помещают на раскалённую жаровню и мучают. Так грешники искупают вину за всю ложь, которой они портили жизнь другим людям.

Девятый круг — предательство

Последний круг ада — девятый, в нём мёрзнут души предателей. Фото © «Шедеврум»

Девятый круг является местом упокоения грешников, совершивших предательство. Он похож на восьмой, однако в восьмой попадают те люди, которые лишь пытались обмануть, а вот в девятом оказываются профессиональные лжецы и предатели, чей обман состоялся. В этом месте можно встретить Люцифера, Иуду, Брута — все они когда-то предали тех, кто им доверился. Также сюда попадают предатели Родины, друзей и родных. Наказание им — вечное нахождение в ледяном озере Коцит. Так, по мнению Данте, предательство порой хуже убийства, ведь оно ранит не только плоть человека, но и его душу.