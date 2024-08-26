Россиянка сделала инъекцию ботокса за ₽5 тысяч и потратила в 12 раз больше на восстановление

Россиянка укололась ботоксом за 5 тысяч рублей, а затем потратила в 12 раз больше на восстановление здоровья. После процедуры у неё появились расфокусировка зрения, хроническая слабость и головокружение, пишет SHOT ПРОВЕРКА.

Девушка рассказывает о борьбе с последствиями ботулинотерапии на своё здоровье. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

В беседе с телеграм-каналом пострадавшая девушка рассказала, что делала процедуру ботулинотерапии по рекомендации врача у специалиста с высшим медобразованием. Пациентка страдает розацеа — хроническим кожным заболеванием, при котором краснеют щёки. Препарат «Ксеомин» 20 единиц и проведение услуги обошлись ей в пять тысяч рублей. По словам девушки, спустя две недели после уколов красоты она почувствовала первые недомогания: появились слабость и головокружение, нарушилось зрение и резко упало давление. До проведения инъекций подобных симптомов она не наблюдала. С момента процедуры прошло полгода, но девушка продолжает ходить по врачам и лечиться от побочек. Как рассказала пациентка, в общей сумме она потратила уже около 60 тысяч рублей на восстановление здоровья.

Сейчас россиянка чувствует себя намного лучше, однако расфокусировка зрения сохраняется. По словам девушки, её врач-косметолог разводит руками: якобы критические инциденты случаются очень редко, и, в чём причина такой реакции организма — неизвестно. Пациентка не винит клинику и предполагает, что тяжёлые последствия возникли из-за индивидуальной непереносимости ботулотоксина.