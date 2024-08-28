Так делают микробы: Загадочные отметины на марсианском камне взбудоражили учёных Марсоход пробурил породу в пересохшем речном русле, и в собранном материале обнаружилось то, что на Земле бывает при бактериальной жизнедеятельности. 27 августа, 21:31 Марсоход Perseverance нашёл загадочные следы на Красной планете. Обложка © science.nasa, science.nasa

Планетарные геологи убеждены, что когда-то, миллиарды лет назад, эта местность была погружена в воду. Здесь протекала река.

Панорама марсианского региона Bright Angel на снимке ровера Perseverance. Фото © jpl.nasa.gov / NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS

В принципе, это даже для далёкого от космических исследований человека достаточно очевидно при рассмотрении спутникового снимка: слева извилистое русло впадает в кратер, справа явно был исходящий поток.

Кратер Езеро и примыкающие к нему пересохшие речные русла. Фото © news.utexas

Потому эти края и выбрали как идеальное место работы для марсохода Perseverance: сам кратер, по многим признакам, не что иное, как бывшее озеро. Его, кстати, и назвали Езером (это «озеро» на многих славянских языках). То есть это действительно кратер от падения астероида, но он постепенно заполнился водой и стал кратерным озером. Кстати, так бывает и на Земле. Так вот, Perseverance сейчас в районе устья той пересохшей реки, которая слева, то есть которая впадала в Езеро. Её назвали тоже по-славянски — Неретвой, в честь одноимённой реки, которая протекает в Боснии и Герцеговине и Хорватии.

Марсоход оснащён бурильной установкой, которая просверливает порядка шести-семи сантиметров марсианской поверхности. Кстати, в этом смысле трудно не вспомнить из года в год томящуюся на Земле миссию «Экзомарс» и конкретно марсоход «Розалинд Франклин», у которого дрель способна уходить на двухметровую глубину, что даёт ему поистине беспрецедентное преимущество. Чем глубже можно копать, тем больше шансов докопаться до истины.

Одно из последних мест бурения марсианского грунта ровером Perseverance. Фото © science.nasa

Но и на глубине в несколько сантиметров слой грунта уже даёт очень неплохую защиту от радиации, и там какие-то следы жизни с их многосложными молекулами при их наличии уже могут сохраняться. Поэтому собранные Perseverance капсулы с марсианским грунтом — возможно, самая большая научная интрига нашей с вами современности.

А пока человечество ждёт, что придумает NASA для доставки этих капсул на Землю, учёные рассматривают образцы через камеры на марсоходе и уже много чего интересного замечают. И вот что замечено в образцах, собранных не далее как в июле 2024 года. Белые полосы здесь — это кальциевая соль серной кислоты, и она ещё раз доказывает, что марсианские реки и озёра действительно существовали: такие отложения образуются в присутствии воды. Но ещё более интересны оказались не они, а крохотные узоры, один из которых обведён на снимке красным кружком.

"Леопардовые" пятна в образце марсианской породы на снимке Perseverance (одно из них обведено красным кружком возле центра изображения). Фото © jpl.nasa

Как объясняют учёные, такие «леопардовые» пятнышки получаются в результате определённых химических реакций, «которые микробная жизнь могла бы использовать в качестве источника энергии», и что точно такие же находят в земных осадочных породах. Более светлые внутренние области — результат реакций с участием распространённого на Марсе гематита, а чёрные окаймления — это фосфат железа. Предполагают, что для получения такого «рисунка» органические соединения должны были быть «зацементированы» в породу. Исследователи подчёркивают, что это, конечно, ещё не говорит о великом открытии, но намекает на его возможность.

Вообще хочется отметить, что земные бактерии на такое способны, что никаких инопланетян даже придумывать не надо — они рядом с нами. Они окисляют железо, они дышат мышьяком, они перерабатывают неорганику, они процветают в ядовитом рассоле, в пекле, в лютом холоде. Иные из них просто созданы для других планет. А точнее даже наоборот: иные планеты просто созданы для них.

Авторы Адель Романенкова