Экс-совладелец «Открытие холдинга» Вадим Беляев объявлен в международный розыск

Бывший владелец «Открытие холдинга» Вадим Беляев и член правления этой финансовой организации Михаил Назарычев объявлены в международный розыск. Следствие просит об их заочном аресте.

Беляеву, как следует из данных базы Тверского суда, вменяется обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) Особо крупным размером считается сумма, превышающая 1 миллион рублей. Наказание, предусмотренное по такому обвинению, составляет до 10 лет лишения свободы.

По данным СМИ, Беляев в настоящее время проживает за границей под фамилией Вольфсон. В 2024 году он стал фигурантом расследования, связанного с обходом санкций, и даже был арестован в США.