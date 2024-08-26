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26 августа, 16:24

Экс-совладелец «Открытие холдинга» Вадим Беляев объявлен в международный розыск

Бывший владелец «Открытие холдинга» Вадим Беляев и член правления этой финансовой организации Михаил Назарычев объявлены в международный розыск. Следствие просит об их заочном аресте.

Беляеву, как следует из данных базы Тверского суда, вменяется обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) Особо крупным размером считается сумма, превышающая 1 миллион рублей. Наказание, предусмотренное по такому обвинению, составляет до 10 лет лишения свободы.

По данным СМИ, Беляев в настоящее время проживает за границей под фамилией Вольфсон. В 2024 году он стал фигурантом расследования, связанного с обходом санкций, и даже был арестован в США.

Экс-совладелец банка "Открытие" Беляев арестован в США за санкционные махинации
Экс-совладелец банка "Открытие" Беляев арестован в США за санкционные махинации

«Открытие Холдинг» — российская частная финансовая группа, некогда входившая в топ-35 крупнейших компаний России и в топ-5 лидеров финансового сектора. В феврале 2020 года компания подала заявление в суд о признании себя банкротом.

Обложка ©

Артем Геодакян / ТАСС

Алексей Берковиц
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