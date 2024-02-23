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22 февраля, 22:45

Экс-совладелец банка "Открытие" Беляев арестован в США за санкционные махинации

Вадим Беляев. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Вадим Беляев. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Американская полиция арестовала бывшего совладельца банка "Открытие" Вадима Беляева, сообщил Минюст США. По данным ведомства, сменивший фамилию на Вольфсон россиянин помогал главе ВТБ Андрею Костину обходить введённые в 2018 году санкции.

Правоохранители уверены, что задержанный вместе с сообщником — американцем Гэнноном Бондом — совершали незаконные сделки с заблокированным имуществом банкира в Соединённых Штатах. В частности, Беляев намеревался продать дом Костина в Колорадо и перевести ему вырученные деньги.

"Вольфсону предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в заговоре с целью нарушения IEEPA (закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. — Прим. Life.ru) и по двум пунктам обвинения в нарушении IEEPA, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения", — уточнил Минюст.

Ранее по схожему обвинению в Лондоне был задержан бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, которого заподозрили в обходе санкционных ограничений. Спустя почти три недели экс-чиновника отпустили под залог.

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Илья Пушкарев
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