Экс-совладелец банка "Открытие" Беляев арестован в США за санкционные махинации

Американская полиция арестовала бывшего совладельца банка "Открытие" Вадима Беляева, сообщил Минюст США. По данным ведомства, сменивший фамилию на Вольфсон россиянин помогал главе ВТБ Андрею Костину обходить введённые в 2018 году санкции.

Правоохранители уверены, что задержанный вместе с сообщником — американцем Гэнноном Бондом — совершали незаконные сделки с заблокированным имуществом банкира в Соединённых Штатах. В частности, Беляев намеревался продать дом Костина в Колорадо и перевести ему вырученные деньги.

"Вольфсону предъявлено обвинение по одному пункту обвинения в заговоре с целью нарушения IEEPA (закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. — Прим. Life.ru) и по двум пунктам обвинения в нарушении IEEPA, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения", — уточнил Минюст.