Мэр Курска Куцак сообщил об отражении повторной атаки ВСУ на город
Вооружённые формирования Украины предприняли вторую за ночь попытку ударить по территории Курска. На этот раз боевики задействовали беспилотники, которые, впрочем, так и не достигли своих целей. Подробностями поделился мэр столицы региона Игорь Куцак.
По словам чиновника, дежурные силы ПВО сработали штатно и отразили атаку. К счастью, никто из гражданских не пострадал. Обломки дронов нанесли лишь незначительные повреждения и спровоцировали возгорание на одном из участков.
«Сегодня окружные администрации проведут подомовой обход. Напоминаю, приближаться к обломкам ракет, БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — подытожил Куцак.
Напомним, что несколькими часами ранее ВСУ запустили в направлении Курской области сразу четыре ракеты оперативно-тактического комплекса «Точка-У». Боеголовки были уничтожены в воздухе силами расчётов зенитных комплексов и не нанесли никакого вреда.
Telegram / Минобороны России