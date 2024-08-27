Названа дата парада из шести планет и Луны, который россияне смогут увидеть без телескопа

Москвичам и гостям столицы рассказали, когда можно будет полюбоваться парадом из шести планет. Возможность увидеть уникальное астрономическое явление предоставиться утром 28 августа. Об этом «Москве 24» рассказала директор Московского планетария Фаина Рублёва.

По её словам, в 4 утра в среду по одну сторону от Солнца над восточным горизонтом выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн. Замкнёт «‎парадный строй» Луна.

«Пока в Москве прогнозируют хорошую, ясную погоду. Все планеты, за исключением Урана и Нептуна, можно будет увидеть невооружённым глазом», — отметила Фаина Рублёва.

Она посоветовала начать наблюдение заранее — вечером 27 августа. После 21:00 должен появиться Сатурн. Это ярко-жёлтая планета. Следом взойдёт Нептун, его можно будет увидеть только при помощи телескопа. После полуночи в ряд выстроятся Юпитер, Марс и Луна. Уран тоже нельзя будет увидеть без специального оборудования. Меркурий появиться после 04:15 по мск, добавила эксперт. Следующий большой парад планет произойдёт только 28 февраля 2025 года.