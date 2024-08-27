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27 августа, 14:12

США поймали на вывозе биоматериала с Украины для мощного «расового оружия‎» против русских

Политик Стариков: США создают биооружие для борьбы с русскими и китайцами

Разработка биологического оружия, которое поражало бы определённую расу, возраст или даже пол идёт в США уже давно. Поскольку основными врагами Соединённых Штатов сейчас являются русские и китайцы, то все силы направлены на борьбу именно с этими нациями. Об этом заявил политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что сбор биоматериалов русских происходит на территории Украины, поскольку именно там есть свободный доступ к людям нужной нации. Биоматериалы китайцев собирают в Тайване и, возможно, на территории самой КНР.

«Вот смысл того, что происходит. Сбор биоматериалов для борьбы с русскими удобнее всего вести сегодня на территории Украины. Ведь там проживают русские, которым упорно говорят, что они не русские. Но все всё прекрасно понимают», — прокомментировал ситуацию политолог.

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О том, что США используют вывезенные с Украины биоматериалы русских, заявил и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Созданное ими оружие сможет избирательно поражать различные этнические группы, пояснил эксперт.

Ранее стало известно о скрытой разработке биооружия англосаксами. Главное для них — это создать вирусы, которые могли бы воздействовать на людей определённой национальности. Это такая серебряная пуля, с помощью которой англосаксы хотят всех покорить. При этом стоит отметить, что восточные славяне сейчас сильно перемешаны с другими народами, проживающими в РФ, что осложняет задачу для западных специалистов.

Обложка ©

freepik/user18526052

Алёна Зиновьева
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