США поймали на вывозе биоматериала с Украины для мощного «расового оружия‎» против русских

Разработка биологического оружия, которое поражало бы определённую расу, возраст или даже пол идёт в США уже давно. Поскольку основными врагами Соединённых Штатов сейчас являются русские и китайцы, то все силы направлены на борьбу именно с этими нациями. Об этом заявил политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что сбор биоматериалов русских происходит на территории Украины, поскольку именно там есть свободный доступ к людям нужной нации. Биоматериалы китайцев собирают в Тайване и, возможно, на территории самой КНР.

«Вот смысл того, что происходит. Сбор биоматериалов для борьбы с русскими удобнее всего вести сегодня на территории Украины. Ведь там проживают русские, которым упорно говорят, что они не русские. Но все всё прекрасно понимают», — прокомментировал ситуацию политолог.

О том, что США используют вывезенные с Украины биоматериалы русских, заявил и начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Созданное ими оружие сможет избирательно поражать различные этнические группы, пояснил эксперт.