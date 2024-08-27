У России и Украины заметили нового переговорщика вместо Си Цзиньпина

Владимир Зеленский послал президенту РФ Владимиру Путину сигнал о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине, а главным переговорщиком в этом деле может стать Индия. Этот вывод сделал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов из поездки премьер-министра Индии Нарендры Моди в Киев.

Эксперт считает визит политика на Украину 23 августа прямым доказательством того, что он хочет стать главным переговорщиком между РФ и Украиной. Орлов назвал премьера Индии опытным политиком, который способен справиться с этой задачей.

«Визит на Украину, скорее всего, обусловлен двумя обстоятельствами: вторжением ВСУ в Курскую область, после которого Москва отказалась от переговорного процесса с киевским режимом, а также негласной конкуренцией с китайским лидером Си Цзиньпином за влияние в регионе и мире», — объяснил политолог в беседе с URA.RU.

Он добавил, что вторжение ВСУ в Курскую область обернулось провалом для Украины. Теперь Зеленский пытается через Моди «сохранить лицо и добиться наилучшей сделки», уверен эксперт.

«Для Киевского режима ситуация усугубляется тотальным провалом на поле боя на Покровском и Торецком направлениях. Поэтому, скорее всего, несмотря на сохранение воинственной риторики, Зеленский передал Путину послание или как минимум сигнал о готовности к переговорному процессу», — резюмировал Орлов.