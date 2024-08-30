Раскрыта правда о знаменитом сигнале «Wow!» из космоса Астрономы приходят к выводу, что услышанное радиотелескопом в 1977 году испустил гигантский генератор микроволн. 29 августа, 21:31 Учёные нашли новое объяснение загадочному радиосигналу «Wow!», полученному из космоса в 1977 году. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator, © bigear

Вот так своеобразно выглядел телескоп, которому мы обязаны вот уже почти полвека неразгаданной загадкой. Назывался он «Большое ухо» и работал в американском штате Огайо до 1998 года. Такие радиообсерватории построены по принципу так называемой антенной решётки: на большой территории выставлено много антенн — и они вместе позволяют добиться очень высокой чувствительности.

Радиотелескоп "Большое ухо" в США, который поймал знаменитый сигнал "Wow!". Фото © Wikipedia / Иван Роква

И никакой загадки, может быть, и не было бы, если бы в августе 1977 данные «Большого уха» просто так, для интереса и совершенно безвозмездно не просматривал каждодневно один профессор по имени Джерри Эйман.

Что же так его поразило, что он даже обвёл увиденное в распечатке красной ручкой и написал прославленное «Wow!»: поразила интенсивность чётко отличимого сигнала по сравнению с постоянным фоновым шумом. Что-то «прозвучало» вплоть до 30 раз «громче» этого фона. «Громкость» эта у радиоастрономов обозначалась либо цифрами (скажем, 5 — значит, в пять раз «громче»), либо буквами, если кратность превышала 9. А — это в 10 раз «громче», B — в 11 и так далее. Раздалось это из определённого «места» на небесной сфере в направлении созвездия Стрельца.

Фрагмент распечатки с данными обсерватории "Большое ухо", на которой астроном Джерри Эйман увидел зафиксированный загадочный сигнал. Фото © bigear

Все возможные версии продолжают обдумывать по сей день, хотя некоторые с достаточной уверенностью вычёркивают. К примеру, варианты банального сигнала спутника или, скажем, отражения земного сигнала от какого-нибудь космического мусора астрономы отметают: у телескопа был «фильтр» на такие вещи, и потом, сигнал в таком случае не мог быть таким долгим и постоянным. Он длился 72 секунды, это, собственно говоря, тот максимум, в течение которого радиотелескоп «прослушивает» одну и ту же точку небесной сферы.

Когда в конце 1960-х астрономы впервые получили из космоса удивительные ритмичные радиосигналы, то это тоже поначалу переполошило всё прогрессивное человечество, но оказалось, что это сигналы от нейтронных звёзд, которые за эту ритмичность и стали называть также пульсарами: у них мощнейшее излучение исходит из полюсов, при этом сами такие звёзды бешено вращаются, и ось вращения очень сильно «ходит», смещается, как у юлы. Поэтому звезда всё время поочерёдно «показывает» нам то один полюс, то другой. Но в случае сигнала «Wow!» характер сигнала пульсарам совершенно не соответствует. По крайней мере, так объясняют учёные.

via GIPHY Нейтронная звезда, или пульсар (анимация). Фото © giphy

На самом деле самая захватывающая версия, то есть версия сигнала внеземной цивилизации, тоже не выглядит идеальным объяснением хотя бы потому, что ничего подобного больше не повторялось, как ни «прислушивалось» «Большое ухо» впоследствии.

Одной из самых убедительных считают гипотезу удачно пролетевшей в созвездии Стрельца кометы. Дело в том, что радиосигнал поступил на той частоте, на которой в космосе «вещает» водород — 1420 мегагерц. Именно по радиоизлучению такой частоты астрономы находят межзвёздные водородные облака. Надо сказать, водород — это вообще по сей день самый распространённый химический элемент во Вселенной, это первородное вещество — именно водород первым возник после Большого взрыва. Почему: потому что он самый элементарный по своей атомной структуре — один протон и один электрон.

Но, кстати, эти же самые соображения считают и доводом в пользу версии осмысленного послания: увлечённые поиском внеземного разума учёные считают, что отправлять сигнал на «водородной» радиочастоте — самое логичное и верное решение для любой цивилизации, знающей таблицу Менделеева и имеющей хоть какое-то представление об окружающей Вселенной.

Так вот, поскольку комета — это космический айсберг, скопление замёрзшей воды, то и подозревают, что это было её излучение. И даже есть пара подходящих кандидатов на конкретную виновницу многолетних тщетных исканий. Но с этой кометной версией тоже есть некоторые проблемы. К примеру, комету, по идее, должны были зафиксировать оба приёмника телескопа, а зафиксировал только один. И вообще, трудно себе представить комету с таким огромным количеством водорода, чтобы наделать столько шума. Поэтому расследование продолжается.

И недавно астрономы поделились ещё одной любопытной мыслью. Они говорят, что сигнал «Wow!» по своему характеру очень похож на действие микроволнового лазера — так называемого мазера. Принцип его работы в целом точно такой же, как у лазера: возбуждение атомов какого-то вещества и получение таким способом усиленного, вынужденного излучения. Занятно, что мазер изобрели раньше лазера, и лазеры поначалу называли «оптическими мазерами». Такие усилители микроволн с успехом используют, например, в атомных часах, а ещё, к слову, в радиотелескопах и в спутниковой навигации. А когда вынужденное микроволновое излучение получают от воздействия на водород, то устройство называют водородным мазером.

Водородный мазер. Фото © Wikipedia / NASA

Парадокс в том, что человечество узнало о мазере лишь после того, как его само изобрело. И лишь много позже выяснилось, что водородные мазеры существуют в космосе. Их находят в межзвёздных облаках и даже в атмосферах звёзд. Когда какой-то источник энергии возбуждает атомы этого водорода в космосе, возникает вынужденное микроволновое излучение. Поэтому исследователи и предположили, что и в данном случае мы имеем дело с чем-то подобным. И они рассмотрели для примера несколько объектов в космосе, где такое явление наблюдают.

Один из таких объектов — звезда Тигардена в созвездии Овна всего в 12,5 светового года от нас. Она получила имя в честь первооткрывателя Боннарда Тигардена. Эта звезда — красный карлик и считается вообще-то самой тусклой (или как минимум одной из самых тусклых) из всех известных на сегодняшний день. Но у красных карликов, стоит отметить, часто бывают очень мощные вспышки. А эта звёздочка окружена облаками холодного атомарного водорода. Так что в принципе её излучение там может произвести такой эффект. И даже были несколько раз зафиксированы в её окрестностях сигналы, очень похожие на излучение космического мазера.

А ещё водородные облака были замечены возле удивительного источника очень мощного сигнала, зафиксированного в 2020 году в созвездии Лисички. По оценкам, этот источник (SGR 1935+2154) находится в 30 тысячах световых лет. И по основной текущей версии, это магнетар: такая разновидность пульсара, которая бывает, когда пульсар только что возник как таковой и обладает чудовищно мощным магнитным полем.

Вообще, пульсар — это бывшее ядро массивной звезды. В какой-то момент в этом ядре не стало больше водорода для термоядерных реакций, оболочку звезды отбросило прочь (это и есть «взрыв сверхновой»), а ядро схлопнулось до размеров Москвы, стало интенсивно вращаться и испускать мощнейшее излучение. «Звезда-зомби». И полагают, что при наличии рядом межзвёздной водородной среды она тоже может работать как порождённый космосом мазер.

Но дело в том, что все эти мазеры рассмотрены просто для примера, а никакого реального мазера там, откуда пришёл сигнал «Wow!», пока что не наблюдается. Астрономы решили продолжить разбирательство просмотром архивов радиообсерватории Аресибо, которой, к сожалению, тоже больше нет, как и «Большого уха».

Авторы Адель Романенкова