Как в России наказали водочного олигарха Юрия Шефлера и почему его дети зарабатывают здесь миллионы Из-за поддержки ВСУ Юрия Шефлера лишили российских заводов, где производили известную водку. Но у его близких остаётся в России миллиардный бизнес по вывозу мусора и подмосковный дворец. Как живёт Шефлер и его окружение? 27 августа, 21:17 В России в собственность государства перевели водочные заводы Юрия Шефлера. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС, © Shutterstock / FOTODOM / Aninna

Какие активы в России изъяли у Юрия Шефлера

По решению Тамбовского райсуда приставы обратили в доход государства российские активы международного алкохолдинга SPI Group Юрия Шефлера*, чью деятельность ранее признали в нашей стране экстремистской из-за поддержки ВСУ.

По данным телеграм-канала SHOT, собственностью России стали спиртовой завод под Тамбовом АО «Амбер Талвис», а также калининградская фирма по производству водки АО СПИ-РВВК, где разливают популярные марки «Столичная» и «Московская». Суммарные доходы этих предприятий в прошлом году достигли 1,8 млрд рублей. Однако дивиденды не выплачивались, почти вся прибыль традиционно осела на Западе. Якобы это провели через кредитный договор, заключённый с люксембургскими бизнес-структурами Юрия Шефлера.

Тамбовский завод АО «Амбер Талвис» выпускает 10 тысяч декалитров спирта в сутки. Фото © ambertalvis

Почему Юрия Шефлера признали экстремистом на территории России

По данным Генпрокуратуры РФ, прозванный в мире водочным королём Юрий Шефлер* помогал ВСУ через свои люксембургские конторы Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group*. Всего он выделил украинским военным около 38 миллионов евро, которые пошли на закупку 120 тысяч беспилотников, 52 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, 6 тысяч патронов, 1200 транспортных средств, а также провизии, средств связи и противодронных устройств.

— Юрий Шефлер поощряет обстрелы российских регионов со стороны украинской армии, проводимые ею подрывы гражданских объектов и убийства мирного населения по национальному признаку, — говорится в удовлетворённом иске Генпрокуратуры.

По информации ведомства, зарубежные компании Шефлера* проводят маркетинговые кампании, направленные на поддержку ВСУ. В первый же день они опубликовали осуждение спецоперации; следом сменили название своей основной хитовой водки Stolichnaya на Stoli, чтобы меньше ассоциироваться с Россией; потом выпустили заявление, где утверждается, что их вторая по популярности водка Moskovskaya «решительно не русская, а латвийская»; наконец, начали продавать лимитированную серию алкоголя, все доходы от продажи которого идут на Украину.

Калининградские цеха СПИ-РВВК, где производят водки марок «Столичная» и «Московская». Фото © Wikimapia

Любопытно, что компании Шефлера* не разделяют поддержку Незалежной и ЛГБТ** — для них это одно и то же.

— Стремясь решить проблему устойчивого развития, LGBTQ**, многообразия и несправедливости, мы начали оказывать поддержку Украине, — выдала одна из люксембургских компаний у себя на сайте.







Как Юрий Шефлер стал водочным королём

Пишут, что будущий олигарх Юрий Викторович Шефлер* якобы появился на свет осенью 1967 года в Орле. Возможно, это не так. Первые годы его жизни надёжно и наверняка неслучайно окутаны тайной. О его родителях ничего не известно. Ряд журналистов настаивают, что при рождении его якобы звали иначе — Юрием Алексеевичем Юрасовым. Ещё есть данные, что какое-то время он носил ФИО Юрий Анатольевич Шабалин. Life.ru обратил внимание, что активами олигарха в России долгое время управлял и управляет до сих пор некто Сергей Анатольевич Шабалин. И Юрий Шефлер, и Сергей Шабалин примерно в одно время учились в столичной Экономической академии имени Плеханова. Возможно, речь о родственниках.

Юрий Шефлер, 2003 год. Фото © ТАСС

Непонятно как, но Юрий Шефлер-Шабалин-Юрасов развернул масштабный бизнес с места в карьер. В 1993 году со швейцарской компанией Hopf основал нефтяной торговый дом «Садко-Аркада». Далее с так и не названными партнёрами приобрёл акции «Внуковских авиалиний», ГУМа и ЦУМа. По-настоящему Шефлер разбогател, завладев известными с советских времён алкогольными торговыми знаками «Столичная», «Московская» и «Рижский бальзам».

После распада Союза легендарные бренды принадлежали ВАО «Союзплодоимпорт», но их статус был неопределённый. По легенде, Шефлер продал все свои активы за $45 млн и потратил эти деньги на перерегистрацию торговых марок. В итоге они оказались собственностью люксембургских структур. По мнению российских следователей, это было мошенническое хищение. Против олигарха возбудили уголовные дела по статьям «Незаконное использование товарного знака» и «Угроза убийством». По информации силовиков, Шефлер угрожал бывшему замминистра сельского хозяйства Владимиру Логинову, потому что тот не отдал ряд водочных марок.

В 2002 году олигарх был объявлен в федеральный и международный розыск. В 2007 году Басманный районный суд заочно арестовал владельца компании S.P.I. Group Юрия Шефлера.

В 2002 году преследуемый силовиками Юрий Шефлер покинул Россию и стал подданным Великобритании. Игра стоила свеч: «Столичная» и «Московская» сделали его миллиардером. В 2015-м России удалось отсудить у Шефлера право на бренды в Нидерландах, Австрии, Бельгии и Люксембурге, но оказалось, что победа эта временная. Сначала сторону водочного короля приняли американские суды. А после начала спецоперации и европейские. Летом этого года права на использования брендов были разыграны на специальном аукционе в Гааге. SPI Group Юрия Шефлера выиграла его без проблем.

Сейчас олигарх находится на 86-й строчке Forbes Russia с состоянием 1,6 млрд долларов.

Чем владеет Юрий Шефлер на Западе

В собственности Юрия Шефлера* самое дорогое в Шотландии охотничье хозяйство — Tulchan в долине реки Спей. Стоимость 25 млн фунтов стерлингов.

В английском графстве Суррей ему с начала нулевых годов принадлежит огромный замок, где не стыдно принять и короля Карла III. Цена 14,5 млн фунтов стерлингов.

В деревне Бриньоль на юге Франции он купил у Анджелины Джоли половину винодельческого поместья Шато Мираваль. Вторая половина остаётся у Брэда Питта. Бывший муж Джоли сейчас в судах пытается оспорить эту сделку, осуществлённую без его ведома. Брэд Питт не хочет вести совместный бизнес с Шефлером и недоволен возникшим хаосом.

Ещё у Шефлера есть недвижимость в Лондоне, Майами, Юрмале и на Лазурном Берегу Франции.





Что у Юрия Шефлера может оставаться в России

У Юрия Шефлера шесть детей от четырёх женщин. По сведениям папарацци, он якобы недавно бросил модель Татьяну Ковылину ради «мисс мира – 2008» Ксении Сухиновой. Последняя уже родила ему младшего сына.

Старшие дети Шефлера, Лада и Алексей, хоть и живут за границей, имеют бизнес в России. Дочь владеет 50% ресторана «Редюит» в Калининграде на Литовской улице, выручка за прошлый год 75 млн рублей. Также на родине она выпускает журнал о моде Interior+Design и разрабатывает интерьеры для богачей.

Сын Юрия Шефлера развивает в Москве табачный и вейп-бизнес через компании «Вексель групп» и «ВДК». Через месяц после начала СВО он открыл сеть табачных магазинов «Смоки шоп». Отчёты о прибыли компаний пока не публиковались.

Наездами Лада и Алексей Шефлеры часто бывают в России. Девушка обычно жила в трёхэтажном дворце площадью 1000 квадратов в подмосковных Липках. Сейчас эта недвижимость продаётся за 220 млн рублей. Лот был размещён буквально пару месяцев назад.

Дворец в Липках, где, возможно, жила дочь олигарха Шефлера. Фото © onrealt

Алексей Шефлер во время приездов на родину пользуется пентхаусом в небоскрёбе «Империя Tower» в Москве-Сити. Также он занимал квартиры в малоэтажном элитном ЖК «Парк Рублёво» на берегу Москвы-реки в районе Мякинино и престижной высотке ЖК «Молодёжный-4» в красногорском Павшине. Суммарно эти активы потянут на 250 млн рублей.

ЖК «Парк Рублёво». Фото © 2gis

Топ-менеджер и возможный родственник Шефлера Сергей Шабалин, похоже, всегда в России. Как гендиректор он управляет компанией «Аэросити-2000», которая занимается вывозом мусора по всей России. 25%-ную долю в этом бизнесе ему передала Лада Шефлер. Доходы за прошлый год почти миллиард. Эта компания является госпоставщиком и прямо сейчас исполняет многочисленные подряды в Хакасии, например, местного Минэкономразвития и ИК-33 УФСИН. Также Шефлер является совладельцем калининградской пивоварни, производящей хмельной напиток для ресторана Лады Шефлер.

Лада Шефлер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sheflerinteriors

Нужно ли национализировать в России бизнес семьи предателя Юрия Шефлера? 0 Конечно, потому что все деньги уходят на Запад Если они исправно платят здесь налоги, то пусть работают Дети не отвечают за поступки отца Я не слежу за жизнью олигархов, у меня своих забот хватает

* Признаны запрещённым в РФ экстремистским объединением. ** Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Авторы Пётр Егоров