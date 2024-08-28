Путь к славе: Почему судьба была жестока к Наталье Гундаревой

28 августа 1948 года на свет появилась Наталья Гундарева. В этом году актрисе могло исполниться 75 лет, однако она ушла из жизни намного раньше. Наталью любили за необыкновенное обаяние. Хоть она и не была первой красавицей, оторвать взгляд от её актёрской игры было невозможно. Несмотря на популярность, судьба у Гундаревой была тяжёлой. Лишь узкий круг людей догадывался о том, какой путь прошла актриса и почему так печально закончилась её история. К 75-летию Натальи Гундаревой Life.ru рассказывает о её главных достижениях и непростой жизни.

Путь к славе

Наталье Гундаревой не давали главные роли на протяжении трёх лет работы в театре им. Маяковского. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Родилась будущая актриса в Москве в маленькой квартире на Таганке. Её родители были инженерами, однако именно мама привила девочке любовь к театру. Изначально Наталья готовилась стать проектировщицей, но друг уговорил поступить в Щукинское театральное училище. В 1971 году девушка закончила курс у своего учителя Юрия Катина-Ярцева. Её однокурсниками были Константин Райкин, Наталья Варлей и Юрий Богатырёв. Чуть позже Наталья устроилась в театр им. Маяковского, откуда не уходила до самой смерти. Первые годы начинающей звезды проходили на эпизодических ролях и казалось, что славы ей не видать.

Первая главная роль положила начало успешной карьеры

Наталья Гундарева добилась славы и получила премию "Ника" за лучшую женскую роль. Фото © Фильм "Сладкая женщина". Режиссёр Владимир Фетин, сценарист Ирина Велембовская / Kino-teart

В 1974 году Гундаревой наконец-то дали сыграть главную роль в театре, тогда же её талант заметили многие режиссёры. В 1975 году актрису пригласили на роль Ани Доброхотовой в фильме «Сладкая женщина». Каждая работа Натальи высоко оценивалась критиками. С 1979 года девушка стала играть сложные роли и ушла от амплуа «простушек». Следующие пять лет стали для Гундаревой звёздным часом. Её не раз номинировали на различные театральные и кино-премии и удостаивали почётных наград. Так, в 1991 году артистка получила премию «Ника» за главную женскую роль.

Три брака и потерянное счастье

Личная жизнь актрисы Натальи Гундаревой была сложной, а настоящую любовь она обрела лишь в 38 лет. Фото © Kino-teatr

В личной жизни дела обстояли куда хуже, чем на работе. Первый муж Натальи режиссёр Леонид Хейфец был старше девушки на 14 лет, однако абсолютно неприспособлен к жизни. Актрисе приходилось самой решать важные вопросы и справляться с домашними делами. В конце концов их союз распался. Второго супруга Гундарева встретила в 1979 году в театре. Виктор Корешков был сценическим партнёром актрисы и влюбил её в себя почти с первого взгляда. Молодые люди быстро поженились и так же быстро развелись. Наталья не любила вспоминать первые два брака, так как счастья они ей точно не принесли. После развода с Корешковым Гундарева закрутила бурный роман с актёром Сергеем Насибовым, но пара рассталась. Насибов говорил, что причина была в нём, он не ценил Наталью и поэтому потерял своё счастье. Звезда, к слову, никогда не была долго одинока. У неё было много известных ухажёров, но настоящую любовь она встретила лишь в 1986 году. Ею оказался актёр Михаил Филиппов. Несмотря на то что молодые люди давно знали друг друга, искра между ними проскочила не сразу.

Проблемы со здоровьем и бесплодие

Наталья Гундарева умерла 15 мая 2005 года из-за третьего инсульта. Фото © Kino-teart

Своих детей у Натальи Гундаревой не было. Девушка была бесплодна, а виной тому стала неудачная операция, которую пришлось сделать ещё в молодости. Сама актриса шутила, что детей ей смог заменить театр.

В 2001 году у звезды начались серьёзные проблемы со здоровьем — она пережила инсульт. Казалось, что всё обошлось, Наталья быстро встала на ноги и снова начала активную жизнь. К сожалению, её организм был не готов к этому и случился второй инсульт. Из-за него актриса оказалась в инвалидном кресле. Это оказалось для Натальи настоящей пыткой, ведь она не привыкла «сидеть на месте». С каждым днём её состояние становилось всё хуже, пока не наступил третий инсульт, ставший для Гундаревой последним. Она ушла из жизни 15 мая 2005 года в возрасте 56 лет.