Пожар произошёл в квартире олимпийского чемпиона и сенатора Тараса Хтея в Москве

Пожар произошёл в московской квартире олимпийского чемпиона и сенатора Тараса Хтея. Его дочь зажгла ароматическую свечу и отвлеклась буквально на пару минут, пишет SHOT.

Накануне днём 18-летняя дочка волейболиста сенатора от Белгородской области была одна в квартире на Шмитовском проезде. Для атмосферы зажгла в своей комнате ароматическую свечу, вышла на кухню на несколько минут, а когда вернулась, увидела страшное — свеча упала на одежду и спалила её.