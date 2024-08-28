Пожар произошёл в квартире олимпийского чемпиона и сенатора Тараса Хтея в Москве
Тарас Хтей. Обложка © Белпресса / Юрий Боград
Пожар произошёл в московской квартире олимпийского чемпиона и сенатора Тараса Хтея. Его дочь зажгла ароматическую свечу и отвлеклась буквально на пару минут, пишет SHOT.
Накануне днём 18-летняя дочка волейболиста сенатора от Белгородской области была одна в квартире на Шмитовском проезде. Для атмосферы зажгла в своей комнате ароматическую свечу, вышла на кухню на несколько минут, а когда вернулась, увидела страшное — свеча упала на одежду и спалила её.
К счастью, девушка не растерялась и тут же вызвала спасателей, а сама быстро выбежала из квартиры. В итоге пожар на площади в 10 "квадратов" оперативно потушили.