Цифра шокирует: МЧС раскрыло количество погибших на пожарах в России детей
МЧС России: Уже 222 ребёнка погибли на пожаре с начала года
С начала 2024 года при пожарах в России погибли 222 ребёнка. Такой статистикой поделились во вторник, 27 августа, в пресс-службе МЧС. В ведомстве считают каждый такой трагический случай примером безответственности взрослых. Иногда хватает пяти минут, чтобы отойти в подруге или спуститься за хлебом, чтобы случилось непоправимое.
«МЧС России напоминает: не оставляй детей без присмотра ни на минуту. Спички и зажигалки убери в недоступное место и повтори с ребёнком алгоритм действий при пожаре: не прятаться в шкафу, не открывать окна, покинуть помещение, позвать на помощь», — говорится в памятке, опубликованной спасателями в Telegram.
Ранее Life.ru сообщал, что во время пожара в многоэтажном доме в Ульяновске погиб двухлетний ребёнок, ещё трое взрослых пострадали. В Миасском городском округе Челябинской области недавно тоже произошёл трагический инцидент: ребёнок погиб при пожаре в бане.
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