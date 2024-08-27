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27 августа, 13:17

Цифра шокирует: МЧС раскрыло количество погибших на пожарах в России детей

МЧС России: Уже 222 ребёнка погибли на пожаре с начала года

С начала 2024 года при пожарах в России погибли 222 ребёнка. Такой статистикой поделились во вторник, 27 августа, в пресс-службе МЧС. В ведомстве считают каждый такой трагический случай примером безответственности взрослых. Иногда хватает пяти минут, чтобы отойти в подруге или спуститься за хлебом, чтобы случилось непоправимое.

«МЧС России напоминает: не оставляй детей без присмотра ни на минуту. Спички и зажигалки убери в недоступное место и повтори с ребёнком алгоритм действий при пожаре: не прятаться в шкафу, не открывать окна, покинуть помещение, позвать на помощь», — говорится в памятке, опубликованной спасателями в Telegram.

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Ранее Life.ru сообщал, что во время пожара в многоэтажном доме в Ульяновске погиб двухлетний ребёнок, ещё трое взрослых пострадали. В Миасском городском округе Челябинской области недавно тоже произошёл трагический инцидент: ребёнок погиб при пожаре в бане.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / tanitost

Алексей Берковиц
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