Цифра шокирует: МЧС раскрыло количество погибших на пожарах в России детей

С начала 2024 года при пожарах в России погибли 222 ребёнка. Такой статистикой поделились во вторник, 27 августа, в пресс-службе МЧС. В ведомстве считают каждый такой трагический случай примером безответственности взрослых. Иногда хватает пяти минут, чтобы отойти в подруге или спуститься за хлебом, чтобы случилось непоправимое.