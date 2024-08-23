Страшная трагедия в Сербии: Семья с четырьмя детьми погибла из-за загоревшегося электроскутера

В результате пожара в посёлке Салайка под сербским городом Нови-Сад погибли двое взрослых и четверо детей. Причиной стало возгорание электроскутера. Об этом в пятницу сообщил вице-премьер и глава МВД Сербии Ивица Дачич.

«В пожаре, который около 03:00 (04:00 мск) произошёл в доме на улице Джорджа Дере, погибли шесть человек, среди которых четверо детей от двух до семи лет… Пожар потушен девятью пожарными с двумя машинами. Полиция и прокуратура провели осмотр места происшествия», — цитирует пресс-служба МВД Дачича.

Пепелище на месте гибели семьи в Сербии из-за загоревшегося электроскутера. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / 192_rs

Предположительно, возгорание спровоцировал электроскутер, подключённый к электросети. Погибшим детям было два, четыре, пять и семь лет. Младшую девочку нашли на руках матери.