Пассажира раздавил поезд после падения на пути в метро Екатеринбурга 28 августа, 13:34 В Екатеринбурге человек погиб в метро. Обложка © Telegram / Свет. Екатеринбург

В Екатеринбурге мужчина упал на пути прямо перед приближающимся поездом в метро, машинист не успел экстренно затормозить и совершил наезд на человека, от полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свои источники.

«Молодой человек упал под вагон на станции метро «Площадь 1905 года», — рассказал собеседник издания. Станцию временно перекрывали, после чего движение составов было возобновлено.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области произошла трагедия на трассе: автобус, следовавший из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком. В результате аварии водитель общественного транспорта скончался на месте. В больницы были доставлены 16 пострадавших.

Авторы Татьяна Миссуми