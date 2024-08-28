Умерший «Ален Делон» разводит французов на деньги через казино

Во Франции сделали видео с умершим актёром Аленом Делоном. Создателем ролика стал искусственный интеллект. Теперь французские аферисты активно используют кадры в мошеннических целях, сообщает газета Le Figaro.

После просмотра видео пользователи должны перейти на фишинговое приложение. Увидеть ожившего Делона можно во многих соцсетях Франции.

«Если вы смотрите это видео, я уже умер. <…> Я решил передать часть своих денег всем французам. <…> Я дам вам 100 тысяч евро, если вы не сумеете выиграть в моём онлайн-казино», — рассказывает на видео ИИ-копия актёра.

После того как аудитория перейдёт на сайт аферистов, они увидят имитирующий магазин приложений Google Play компании Google. Там пользователи должны будут скачать программу «Казино Делона». По словам мошенников, оно разработано его дочерью Анушкой Делон. После скачивания всё просто — регистрация, данные о банковской карте и персональная информация, а потом в один момент произойдёт хищение денег.