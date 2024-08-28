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28 августа, 16:22

Телеграм-канал Mash набрал 3 миллиона подписчиков

Число подписчиков новостного телеграм-канала Mash превысило 3 миллиона. Рады поздравить наших коллег по медиахолдингу News Media с этим значимым достижением.

«Холдинг News Media неоднократно подтверждал статус лидера на рынке новых медиа. Яркий пример этому – телеграм-канал Mash, аудитория которого насчитывает более трех миллионов подписчиков. Вот уже несколько месяцев канал также лидирует по охватам просмотров постов. Прирост аудитории за 2024 год составил 39%, а средний охват 1 публикации – более 1 млн. Всё это благодаря командной работе, опыту и профессионализму редакции канала. Новые медиа сегодня формируют повестку и общественное мнение наравне с классическими СМИ, которые все чаще ссылаются на телеграм-каналы и приходят за достоверной информацией», — комментирует генеральный директор холдинга News Media Максим Иксанов.

По словам главного редактора Евгения Новикова, телеграм-канал Mash формирует новостную повестку так, чтобы у читателя была полная картина происходящего в стране и мире. Mash позиционирует себя как информационный фильтр, который предоставляет подписчикам только самые актуальные инфоповоды, избавляет их от перегруза информацией и экономит время при прочтении новостей.

Гендиректор News Media Иксанов рассказал, каким будет медиарынок будущего
Гендиректор News Media Иксанов рассказал, каким будет медиарынок будущего
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Mash

Алексей Берковиц
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