Телеграм-канал Mash набрал 3 миллиона подписчиков
Число подписчиков новостного телеграм-канала Mash превысило 3 миллиона. Рады поздравить наших коллег по медиахолдингу News Media с этим значимым достижением.
«Холдинг News Media неоднократно подтверждал статус лидера на рынке новых медиа. Яркий пример этому – телеграм-канал Mash, аудитория которого насчитывает более трех миллионов подписчиков. Вот уже несколько месяцев канал также лидирует по охватам просмотров постов. Прирост аудитории за 2024 год составил 39%, а средний охват 1 публикации – более 1 млн. Всё это благодаря командной работе, опыту и профессионализму редакции канала. Новые медиа сегодня формируют повестку и общественное мнение наравне с классическими СМИ, которые все чаще ссылаются на телеграм-каналы и приходят за достоверной информацией», — комментирует генеральный директор холдинга News Media Максим Иксанов.
По словам главного редактора Евгения Новикова, телеграм-канал Mash формирует новостную повестку так, чтобы у читателя была полная картина происходящего в стране и мире. Mash позиционирует себя как информационный фильтр, который предоставляет подписчикам только самые актуальные инфоповоды, избавляет их от перегруза информацией и экономит время при прочтении новостей.
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