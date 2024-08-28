Телеграм-канал Mash набрал 3 миллиона подписчиков

«Холдинг News Media неоднократно подтверждал статус лидера на рынке новых медиа. Яркий пример этому – телеграм-канал Mash, аудитория которого насчитывает более трех миллионов подписчиков. Вот уже несколько месяцев канал также лидирует по охватам просмотров постов. Прирост аудитории за 2024 год составил 39%, а средний охват 1 публикации – более 1 млн. Всё это благодаря командной работе, опыту и профессионализму редакции канала. Новые медиа сегодня формируют повестку и общественное мнение наравне с классическими СМИ, которые все чаще ссылаются на телеграм-каналы и приходят за достоверной информацией», — комментирует генеральный директор холдинга News Media Максим Иксанов.