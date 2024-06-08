Гендиректор News Media Иксанов рассказал, каким будет медиарынок будущего

"Я думаю, что в ближайшие пять лет нас ждёт большая трансформация классических СМИ. Им придётся несладко не с точки зрения бизнеса. Мы увидим трансформацию, в первую очередь, потому, что люди находят большое количество альтернативных источников информации", — сказал Иксанов в беседе с газетой "Известия".

Гендиректор News Media отметил, что классические СМИ сегодня сталкиваются с рядом формальных ограничений, что усложняет их конкуренцию с независимыми авторами, которые могут всячески экспериментировать с контентом. Также Иксанов обратил внимание на то, что информационный поток стал бесконечным и популярность публикаций зависит от множества факторов. Особое внимание он уделил усиленному освоению новых форматов российскими журналистами. В частности, речь идёт о новостных телеграм-каналах. Как пояснил Иксанов, у западных СМИ "всё консервативно", то есть существуют сайт и страницы в соцсетях, однако бизнес в Telegram делать они так и не научились. Напомним, в число активов News Media входят телеграм-каналы SHOT и Mash, общая аудитория которых сейчас превышает три миллиона человек.