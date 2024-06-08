Гендиректор News Media Иксанов рассказал, каким будет медиарынок будущего
Гендиректор News Media Иксанов предрёк скорую трансформацию классических СМИ
Генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Максим Иксанов
В ближайшие пять лет произойдёт трансформация классических СМИ в связи с появлением большого количества альтернативных источников информации. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов. По его мнению, будущее — за развитием новых форматов контента.
"Я думаю, что в ближайшие пять лет нас ждёт большая трансформация классических СМИ. Им придётся несладко не с точки зрения бизнеса. Мы увидим трансформацию, в первую очередь, потому, что люди находят большое количество альтернативных источников информации", — сказал Иксанов в беседе с газетой "Известия".
Гендиректор News Media отметил, что классические СМИ сегодня сталкиваются с рядом формальных ограничений, что усложняет их конкуренцию с независимыми авторами, которые могут всячески экспериментировать с контентом. Также Иксанов обратил внимание на то, что информационный поток стал бесконечным и популярность публикаций зависит от множества факторов. Особое внимание он уделил усиленному освоению новых форматов российскими журналистами. В частности, речь идёт о новостных телеграм-каналах. Как пояснил Иксанов, у западных СМИ "всё консервативно", то есть существуют сайт и страницы в соцсетях, однако бизнес в Telegram делать они так и не научились. Напомним, в число активов News Media входят телеграм-каналы SHOT и Mash, общая аудитория которых сейчас превышает три миллиона человек.
Как сообщал Life.ru, 27-й ПМЭФ стартовал 5 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Основная тема форума — "Основа многополярности — формирование новых центров роста". За главными новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) следите в специальном разделе Life.ru.