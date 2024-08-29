Племянник и подражатель "домодедовского упыря" попросился на СВО

Серийный маньяк-убийца Фёдор Продан, отбывающий пожизненное наказание, попросился на СВО. Он написал соответствующее ходатайство для вступления в штурмовой отряд «Шторм-Z», сообщает SHOT.

Серийный маньяк-убийца Фёдор Продан. Фото © SHOT

Продан с ранних лет восхищался своим дядей Иваном Проданом, "домодедовским упырём", который охотился на своих жертв в Подмосковье — заставлял их раздеваться догола, унижал и убивал. Когда Федя подрос, он начал подражать родственнику. В его деле четыре эпизода — племянник успел убить на одну жертву меньше, чем дядя. Фёдор Продан убивал жертв в основном бельевой верёвкой.

С первой женщиной убийца расправился в 1997 году. Он зарезал свою девушку и сел на 11 лет, через 10 лет вышел по УДО, но на свободе снова пробыл недолго. Меньше чем через год Продану дали 6 лет и 10 месяцев тюрьмы за разбой.

В колонии он активно переписывался с женщинами и в 2014 году, как только вышел на волю, стал жить с Натальей Виноградовой и её дочерью-инвалидом. Пара переехала в деревню Маклец Тульской области. Семейная жизнь маньяка продлилась меньше года. Он сорвался, убил и Наталью, и её дочь.

В 2017 году на счету Продана появляется ещё одно убийство: он задушил верёвкой новую сожительницу Тамару. Поймать Фёдора удалось сотрудникам столичной ГИБДД. В 2020 году Продана приговорили к пожизненному заключению.

Убийцу этапировали в мордовскую ИК-10, где отбывал наказание "зеленоградский маньяк" Юрий Гриценко, а позже перевели в другую колонию в Мордовии — ИК-6 "Торбеевский централ". Там он и написал ходатайство на отправку в зону СВО.