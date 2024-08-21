Во ФСИН опровергли освобождение «домодедовского упыря» Ивана Продана
Осужденный за убийства Иван Продан передан в Молдавию ещё в 2010 году. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН РФ и опровергли информацию о пропаже маньяка.
Продана отдали на Родину, так как он являлся гражданином Молдавии. Там серийный убийца должен был отбывать оставшееся наказание.
«В соответствии с Конвенцией о передаче осуждённых лиц от 21 марта 1983 года и статьей 469 УПК РФ в январе 2010 года по решению суда осуждённый был передан для дальнейшего отбывания наказания в страну, гражданином которой он является, — Республику Молдова», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня стала известна информация о том, что "Домодедовский упырь" пропал после выхода из тюрьмы. Продан отсидел под стражей 25 лет. Однако выйдя на свободу, маньяк не встал на обязательный учёт в полицейском участке по месту проживания. Продана задержали ещё в далёком 1999 году. На его счету пять доказанных убийств, 17 изнасилований и грабежей.
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