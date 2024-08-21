Отсидевший 25 лет "Домодедовский упырь" пропал после выхода из тюрьмы, его могут объявить в розыск

Серийный убийца "Домодедовский упырь" Иван Продан пропал после выхода на свободу. Маньяка, который гипнотизировал и убивал жертв, в ближайшее время могут объявить в федеральный розыск, сообщает источник SHOT.

Маньяк пропал после выхода из тюрьмы. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, 56-летний преступник вышел на свободу ещё 20 апреля из колонии в Мордовии. Он отсидел полный срок — 25 лет, однако выйдя на свободу, "гипнотизёр" не встал на обязательный учёт в полицейском участке по месту проживания.

Продан вышел из тюрьмы только с паспортом. Для получения СНИЛС и ИНН ему нужно было явиться в МФЦ в указанную дату, но туда он не пришёл. Сейчас не ясно, где он находится.

Мужчина родом из Молдавии, оттуда он уехал ещё в 1992 году, после чего ездил по России в поисках работы. Он начал зверствовать после ухода жены с дочкой. На его счету пять доказанных убийств, 17 изнасилований и грабежей. Среди жертв, в том числе и в сексуальном контексте, числятся мужчины. Когда маньяк понял, что справится с сильным полом ему сложно, начал изучать гипноз. Убивал он обычно тем, что попадалось на улицах, — камнем, бутылкой или трубой.

Найти серийного убийцу помог школьник Роман из Видного, который обнаружил руку одной из жертв, после чего родители мальчика пошли в полицию. Местные жители с ужасом ждали выхода маньяка из колонии, потому что тот мог вернуться в старую квартиру и сорваться снова. После того как "Домодедовского упыря" приговорили, у него появился последователь — племянник Фёдор, который убивал так же, как и дядя, но его поймал и упекли за решётку пожизненно.