Спецслужбы Украины применяли шпионскую технику при планировании терактов в РФ
Спецслужбы Украины применяли шпионскую спецтехнику при подготовке диверсий и терактов на территории России. Об этом сообщил представитель ФСБ России. Ранее крупную партию такой техники изъяли в Москве.
"Имеющиеся факты свидетельствуют об использовании реализуемой на территории страны спецтехники в целях, направленных против безопасности государства, получения секретных сведений, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, персональных данных россиян. В ряде случаев фиксировалось задействование спецтехсредств спецслужбами Украины при планировании диверсионно-террористических актов", — сказал он.
По его словам, сейчас стали более нелегальные предприниматели, которые ввозят в РФ и выставляют на продажу подобные технические устройства.
Напомним, ранее ФСБ сообщила, что в Москве сотрудники нашли и изъяли из продажи более трёх тысяч устройств шпионской спецтехники. Подозреваемый организовал канал поставки из-за рубежа большой партии таких устройств. В списке были видеозаписывающая аппаратура, замаскированная под ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки и игрушки, а также мини-диктофоны, спрятанные во флеш-накопители.