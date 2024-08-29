Спецслужбы Украины применяли шпионскую технику при планировании терактов в РФ

Спецслужбы Украины применяли шпионскую спецтехнику при подготовке диверсий и терактов на территории России. Об этом сообщил представитель ФСБ России. Ранее крупную партию такой техники изъяли в Москве.

"Имеющиеся факты свидетельствуют об использовании реализуемой на территории страны спецтехники в целях, направленных против безопасности государства, получения секретных сведений, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, персональных данных россиян. В ряде случаев фиксировалось задействование спецтехсредств спецслужбами Украины при планировании диверсионно-террористических актов", — сказал он.

По его словам, сейчас стали более нелегальные предприниматели, которые ввозят в РФ и выставляют на продажу подобные технические устройства.