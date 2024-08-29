Ченнинг Татум купил годовой запас белых футболок, чтобы вообще не стирать

Голливудский актёр Ченнинг Татум настолько ненавидит стирку, что однажды купил себе годовой запас белых футболок, чтобы выбрасывать их после носки. Об этом он рассказал в интервью GQ.

«Я ненавижу стирать даже больше, чем могу выразить. У меня был один год, который я назвал «годом свежей белой футболки». Я вообще не стирал и носил белые футболки, которые только что купил», — объяснил Татум.

Актёр считает тот год одним из лучших в своей жизни, хоть это и было 20 лет назад. Он отметил, что вырос в штате Алабама, где носили только белые футболки и цепи. Лишь карьера модели заставила его разнообразить гардероб, хоть это и кажется артисту утомительным.