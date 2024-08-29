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29 августа, 15:20

Ченнинг Татум купил годовой запас белых футболок, чтобы вообще не стирать

Ченнинг Татум. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Ченнинг Татум. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko

Голливудский актёр Ченнинг Татум настолько ненавидит стирку, что однажды купил себе годовой запас белых футболок, чтобы выбрасывать их после носки. Об этом он рассказал в интервью GQ.

«Я ненавижу стирать даже больше, чем могу выразить. У меня был один год, который я назвал «годом свежей белой футболки». Я вообще не стирал и носил белые футболки, которые только что купил», — объяснил Татум.

Актёр считает тот год одним из лучших в своей жизни, хоть это и было 20 лет назад. Он отметил, что вырос в штате Алабама, где носили только белые футболки и цепи. Лишь карьера модели заставила его разнообразить гардероб, хоть это и кажется артисту утомительным.

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Недавно Life.ru рассказывал о бурной юности Татума, в которой присутствовали и стриптиз, и наркотики, и настоящий путь наверх. В течение семи месяцев будущий актёр оголялся перед незнакомыми женщинами за 150 долларов.

Николай Рюмин
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