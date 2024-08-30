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Регион
30 августа, 07:20

Украинский «Бобёр» утоп в Моче

Источник: В московской реке Моче нашли обломки украинского беспилотника «Бобёр»

Украинский беспилотник «Бобёр» нашли в реке Моче в Новой Москве. По данным SHOT, обломки дрона лежали на территории СНТ "Роднево" на берегу и в воде. Фрагменты забрали специалисты. Проводится проверка.

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Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении четырёх украинских беспилотников. Их сбили на окраине административного центра региона. На местах работают оперативные группы.

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Shutterstock / FOTODOM / aappp

Матвей Константинов
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