Украинский «Бобёр» утоп в Моче
Источник: В московской реке Моче нашли обломки украинского беспилотника «Бобёр»
Украинский беспилотник «Бобёр» нашли в реке Моче в Новой Москве. По данным SHOT, обломки дрона лежали на территории СНТ "Роднево" на берегу и в воде. Фрагменты забрали специалисты. Проводится проверка.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении четырёх украинских беспилотников. Их сбили на окраине административного центра региона. На местах работают оперативные группы.
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