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26 августа, 18:39

Росавиация сертифицировала первый российский беспилотник самолётного типа OG-003

Беспилотник самолётного типа OG-003, получивший сертификат лётного годности Росавиации. Обложка © Росавиация

Беспилотник самолётного типа OG-003, получивший сертификат лётного годности Росавиации. Обложка © Росавиация

Росавиация впервые сертифицировала гражданский БПЛА самолётного типа, как годный к полётам. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства.

«21 августа впервые в России такой документ на беспилотное воздушное судно (БВС) самолётного типа OG-003 с вертикальным взлётом и посадкой получил разработчик машины — компания «БАС Глори Эйр». Дрону присвоен регистрационный номер RA-271EP», — указано в публикации. Аппарат может транспортировать грузы весом до 20 килограммов при максимальной дальности полёта в 300 километров.

Росавиация сертифицировала две новые модификации самолёта Ил-76
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Первые два российских дрона Росавиация сертифицировала в прошлом году. Тогда речь шла о двух беспилотных сельскохозяйственных БПЛА мультироторонго типа с массой более 30 килограммов, получивших регистрационные номера RA-134EP и RA-135EP.

Юрий Лысенко
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