Росавиация сертифицировала первый российский беспилотник самолётного типа OG-003

Росавиация впервые сертифицировала гражданский БПЛА самолётного типа, как годный к полётам. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства.

«21 августа впервые в России такой документ на беспилотное воздушное судно (БВС) самолётного типа OG-003 с вертикальным взлётом и посадкой получил разработчик машины — компания «БАС Глори Эйр». Дрону присвоен регистрационный номер RA-271EP», — указано в публикации. Аппарат может транспортировать грузы весом до 20 килограммов при максимальной дальности полёта в 300 километров.