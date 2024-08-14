Росавиация сертифицировала две новые модификации самолёта Ил-76 14 августа, 14:55 Ил-76 на взлёте в условиях севера. Обложка © ОАК

Росавиация объявила о выдаче сертификата типа на две новые модификации самолёта Ил-76, что позволит компании нарастить их продажи. Поставки транспортников начнутся с 2028 года, сообщается на сайте ведомства.

"Росавиация выдала в августе компании "Ил" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) сертификат типа на модификации транспортного самолёта Ил-76. Действие документа распространяется на самолёты Ил-76ТД-90 и Ил-76ТД-90ВД", — говорится в тексте.

Там добавляется, что ПАО "Ил" проделало огромную работу для получения сертификата, в частности был структурирован большой объём документов по конструкции самолётов. Например, новый Ил-76ТД-90А будут отличать улучшенные лётные характеристики, современная авионика и сокращённый минимальный состав экипажа до трёх человек.

"Получение компанией "Ил" такого документа с картой данных сертификата типа, несомненно, позволит повысить экспортный потенциал самолёта, зафиксировать лётно-технические характеристики и эксплуатационные ограничения машины, а также документы, определяющие типовую конструкцию", — отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

По словам управляющего директора ПАО "Ил" Даниила Бренермана, зарубежные авиакомпании проявляют большой интерес к покупке российских самолётов, особенно, если в парке уже есть "Илы". Поставки новых машин должны начаться с 2028 года, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Министерству обороны России передали новые многофункциональные истребители Су-30СМ2, которые изготовил Иркутский авиационный завод. Самолёты прошли все наземные и лётные испытания. После этого их направили к месту несения службы.

Авторы Татьяна Миссуми