Свежая партия крылатых: Новейшие российские истребители Су-30СМ2 заступили на боевое дежурство

Министерству обороны России передали новые многофункциональные истребители Су-30СМ2, которые изготовил Иркутский авиационный завод. Машины прошли все наземные и лётные испытания. После этого их направили к месту несения службы, сообщает ПАО "ОАК" в Telegram.

Истребители Су-30СМ2, изготовленные на Иркутском авиационном заводе. Видео © Telegram / ПАО "ОАК"

"Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолётов, состоящих на вооружении ВКС России", — написано в сообщении.

Аппараты получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Также возросли и боевые возможности самолётов, например, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав истребителей включили новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сотен километров.