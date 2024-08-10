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10 августа, 06:59

Свежая партия крылатых: Новейшие российские истребители Су-30СМ2 заступили на боевое дежурство

ОАК: Минобороны РФ получило новые многофункциональные истребители Су-30СМ2

Новые многофункциональные истребители Су-30СМ2. Обложка © Telegram / ПАО "ОАК"

Новые многофункциональные истребители Су-30СМ2. Обложка © Telegram / ПАО "ОАК"

Министерству обороны России передали новые многофункциональные истребители Су-30СМ2, которые изготовил Иркутский авиационный завод. Машины прошли все наземные и лётные испытания. После этого их направили к месту несения службы, сообщает ПАО "ОАК" в Telegram.

Истребители Су-30СМ2, изготовленные на Иркутском авиационном заводе. Видео © Telegram / ПАО "ОАК"

"Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолётов, состоящих на вооружении ВКС России", написано в сообщении.

Аппараты получили усовершенствованный комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Также возросли и боевые возможности самолётов, например, увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. В состав истребителей включили новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских объектов на дальности несколько сотен километров.

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Ранее Life.ru рассказал, что нижегородский авиационный завод "Сокол" передал Минобороны России первые в этом году партии истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию.

Наталья Афонина
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