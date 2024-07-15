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15 июля, 12:36

Российским лётчикам передали новую партию усовершенствованных истребителей МиГ-31

ОАК передала Минобороны РФ первые в этом году партии истребителей МиГ-31

Сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-31. Обложка © Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

Сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-31. Обложка © Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

Нижегородский авиационный завод "Сокол" передал Минобороны России первые в этом году партии истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию. О работе своего филиала отчиталась 15 июля Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

"Сокол" произвёл отправку Минобороны России первых в этом году партий самолётов типа МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию. После проведения комплекса наземных и лётных испытаний, подтвердивших заданные требования, самолёты отправлены к местам постоянного базирования", — сказано в сообщении пресс-службы ОАК.

Перехватчики были поставлены в российские войска в рамках выполнения гособоронзаказа. В ОАК заметили, что усовершенствованные сверхзвуковые истребители МиГ-31 обладают высокими боевыми характеристиками и способны успешно решать задачи в современных условиях.

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А ранее российский МиГ-31 отогнал в Баренцевом морем приближающийся к государственной границе Р-8А Poseidon ВВС Норвегии. Как только истребитель показался в небе иностранный борт развернулся от российской территории, а экипаж нашего борта благополучно вернулся на аэродром базирования.

Андрей Бражников
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