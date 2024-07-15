Российским лётчикам передали новую партию усовершенствованных истребителей МиГ-31

Нижегородский авиационный завод "Сокол" передал Минобороны России первые в этом году партии истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию. О работе своего филиала отчиталась 15 июля Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК).

"Сокол" произвёл отправку Минобороны России первых в этом году партий самолётов типа МиГ-31, прошедших ремонт и модернизацию. После проведения комплекса наземных и лётных испытаний, подтвердивших заданные требования, самолёты отправлены к местам постоянного базирования", — сказано в сообщении пресс-службы ОАК.

Перехватчики были поставлены в российские войска в рамках выполнения гособоронзаказа. В ОАК заметили, что усовершенствованные сверхзвуковые истребители МиГ-31 обладают высокими боевыми характеристиками и способны успешно решать задачи в современных условиях.