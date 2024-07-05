"Сотрёт в пыль": На Западе боятся уничтожения всей авиации ВСУ при российских ударах по аэродромам

Россия не ослабляет хватку, постоянно приумножая потери ВСУ в авиации, от которой уже в скором времени может вообще ничего не остаться. Об этом сообщил военный обозреватель Дэвид Экс в статье для ежедневной британской газеты Telegraph.

"Россия ужасающие три дня сеяла панику среди маленьких, побитых Воздушных сил Украины, поднимая в воздух дроны для разведки фронтовых аэродромов и уничтожая баллистическими ракетами самолёты, которые так тяжело заменить", — сказано в публикации.

Экс считает, что таким образом Россия даёт понять западным политикам, что будет ждать истребители F-16 и Mirage 2000, если те всё же попадут в руки украинской армии. Американские и французские боевые самолёты будут уничтожены по прибытии, ни разу не поднявшись в воздух, уверен эксперт. Кроме того, Киев испытывает острую нехватку ПВО для того, чтобы можно было одновременно защитить городские объекты, солдат на фронте и аэродромы.

"Нужды украинской ПВО достигли огромных масштабов — и продолжают расти по мере того, как Россия оттачивает тактику разведки и бомбардировки, расширяя список уязвимых баз украинской армии. Вскоре российские удары могут стереть в пыль всё, что осталось от Воздушных сил Украины", — подытожил Экс.