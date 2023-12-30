Росавиация впервые выдала сертификаты лётной годности на дроны

Росавиация впервые выдала сертификаты лётной годности для беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) тяжелее 30 кг. Документы предоставили на два сельскохозяйственных дрона с регистрационными номерами RA-134EP и RA-135EP.

На процесс выдачи сертификата ушло около месяца. Документы на их получение поступили Росавиации 23 ноября. По каждой из заявок была уплачена госпошлина на сумму 650 рублей.

"Одно юридическое лицо подало две заявки на оформление сертификата лётной годности на два беспилотника. Они прошли этот путь первыми, достаточно быстро и успешно", — сообщил замглавы Росавиации Андрей Добряков, которого цитирует пресс-служба ведомства.