В АО "ОДК-Авиадвигатель" пообещали президенту нарастить производство двигателей ПД-14

Президент России Владимир Путин на встрече в Перми обсудил с Героем Труда, генеральным авиаконструктором АО "ОДК-Авиадвигатель" Александром Иноземцевым двигатели для гражданской и военно-транспортной авиации — уже находящийся на этапе внедрения ПД-14 и проект двигателя ПД-35. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.

"Сегодня летает три самолёта МС-21, два, второй сейчас заканчивают в Иркутске, прилетят в ноябре–декабре. Таким образом, три самолёта МС-21 летают с двигателями серийными ПД-14", — сообщил конструктор.

Он добавил, что к настоящему моменту были созданы восемь двигателей ПД-14, в следующем году планируют изготовить 12 штук, а в 2025-м — будут готовы 24 двигателя.