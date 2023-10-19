В АО "ОДК-Авиадвигатель" пообещали президенту нарастить производство двигателей ПД-14
Путин обсудил с конструктором Иноземцевым авиадвигатель ПД-14 и проект ПД-35
Президент России Владимир Путин на встрече в Перми обсудил с Героем Труда, генеральным авиаконструктором АО "ОДК-Авиадвигатель" Александром Иноземцевым двигатели для гражданской и военно-транспортной авиации — уже находящийся на этапе внедрения ПД-14 и проект двигателя ПД-35. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.
"Сегодня летает три самолёта МС-21, два, второй сейчас заканчивают в Иркутске, прилетят в ноябре–декабре. Таким образом, три самолёта МС-21 летают с двигателями серийными ПД-14", — сообщил конструктор.
Он добавил, что к настоящему моменту были созданы восемь двигателей ПД-14, в следующем году планируют изготовить 12 штук, а в 2025-м — будут готовы 24 двигателя.
Иноземцев отметил, что, несмотря на сложность задачи, производство идёт ударными темпами. Главная задача на ближайшие годы — оперативно выявлять и устранять "детские болезни" двигателей, одновременно увеличивая объёмы производства.
Напомним, что ещё перед Новым годом в "Ростехе" сообщили о завершении стратегических испытаний среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21. Специалисты подтвердили его прочностные характеристики. 29 декабря МС-21 с российскими двигателями ПД-14 прошёл сертификацию и получил одобрительные документы Росавиации. Серийное производство лайнера начнётся в 2025 году. А 12 октября глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Объединённая двигателестроительная корпорация должна завершить работы над тяжёлым гражданским авиадвигателем ПД-35 тягой до 35 тонн до 2030 года.