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13 октября, 02:10

В России может появиться новый транспортник на базе Ил-112

СМИ: В России хотят создать военно-транспортный самолёт Ил-212 на базе Ил-112

Российские авиастроители планируют создать лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-212, который заменит в войсках Ан-26 и Ан-72. Воздушное судно будут разрабатывать на базе Ил-112B, позаимствовав у предшественника фюзеляж и авионику, поделился с РИА "Новости" источник.

Новинку оснастят турбореактивными двигателями ПД-8, которые разместят по аналогии с "Чебурашкой" — над крылом. Это решение позволит сделать самолёт неприхотливым к качеству взлётно-посадочных полос и минимизирует вероятность попадания мусора в силовые агрегаты. Переработке подвергнутся также крыло, гидросистема и шасси.

"Проект Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку — Ил-212. У самолёта от предшественника по максимуму сохранятся бортовое оборудование и авионика, а также в общем и целом фюзеляж", — рассказал информатор.

Собеседник агентства добавил, что данные о лётных и эксплуатационных характеристиках будущего транспортника пока отсутствуют. Впрочем, по грузоподъёмности он должен превзойти все аналоги за счёт более мощных двигателей, подытожил источник.

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Также в ближайшие годы в России появится новый авиадвигатель ПД-35, максимальная тяга которого составит 35 тонн. Силовой агрегат предназначен для установки на гражданские самолёты. Об этом днём ранее сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Обложка ©

ТАСС / Роман Демьяненко

Илья Пушкарев
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