В России может появиться новый транспортник на базе Ил-112

Российские авиастроители планируют создать лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-212, который заменит в войсках Ан-26 и Ан-72. Воздушное судно будут разрабатывать на базе Ил-112B, позаимствовав у предшественника фюзеляж и авионику, поделился с РИА "Новости" источник.

Новинку оснастят турбореактивными двигателями ПД-8, которые разместят по аналогии с "Чебурашкой" — над крылом. Это решение позволит сделать самолёт неприхотливым к качеству взлётно-посадочных полос и минимизирует вероятность попадания мусора в силовые агрегаты. Переработке подвергнутся также крыло, гидросистема и шасси.

"Проект Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку — Ил-212. У самолёта от предшественника по максимуму сохранятся бортовое оборудование и авионика, а также в общем и целом фюзеляж", — рассказал информатор.

Собеседник агентства добавил, что данные о лётных и эксплуатационных характеристиках будущего транспортника пока отсутствуют. Впрочем, по грузоподъёмности он должен превзойти все аналоги за счёт более мощных двигателей, подытожил источник.