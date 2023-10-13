В России может появиться новый транспортник на базе Ил-112
СМИ: В России хотят создать военно-транспортный самолёт Ил-212 на базе Ил-112
Российские авиастроители планируют создать лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-212, который заменит в войсках Ан-26 и Ан-72. Воздушное судно будут разрабатывать на базе Ил-112B, позаимствовав у предшественника фюзеляж и авионику, поделился с РИА "Новости" источник.
Новинку оснастят турбореактивными двигателями ПД-8, которые разместят по аналогии с "Чебурашкой" — над крылом. Это решение позволит сделать самолёт неприхотливым к качеству взлётно-посадочных полос и минимизирует вероятность попадания мусора в силовые агрегаты. Переработке подвергнутся также крыло, гидросистема и шасси.
"Проект Ил-112В будет существенно переработан и получит новую маркировку — Ил-212. У самолёта от предшественника по максимуму сохранятся бортовое оборудование и авионика, а также в общем и целом фюзеляж", — рассказал информатор.
Собеседник агентства добавил, что данные о лётных и эксплуатационных характеристиках будущего транспортника пока отсутствуют. Впрочем, по грузоподъёмности он должен превзойти все аналоги за счёт более мощных двигателей, подытожил источник.
Также в ближайшие годы в России появится новый авиадвигатель ПД-35, максимальная тяга которого составит 35 тонн. Силовой агрегат предназначен для установки на гражданские самолёты. Об этом днём ранее сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
ТАСС / Роман Демьяненко