Танцора из России задержали в США по подозрению в домашнем насилии

В штате Калифорния задержали российско-американского танцора и участника шоу «Танцы со звёздами» Артёма Чигвинцева. Он подозревается в домашнем насилии, сообщает телеканал АВС со ссылкой на документы из местной тюрьмы.

Танцору инкриминируют статью о «нанесении травм супругу, сожителю или родителю ребёнка обвиняемого». Во время задержания он не оказывал сопротивления и был отправлен в местную тюрьму, где заплатил залог в 25 тысяч долларов и был отпущен. Чигвинцев два года состоит в браке с бывшей участницей рестлинговых боёв Никки Гарсией. У пары есть четырёхлетний ребёнок.

Популярность уроженец Ижевска получил благодаря участию в американском шоу «Танцы со звёздами», где выступал на протяжении 12 сезонов. Он живёт в США с 2003 года.