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30 августа, 08:42

Танцора из России задержали в США по подозрению в домашнем насилии

АВС: Танцора Чигвинцева задержали в Калифорнии по подозрению в домашнем насилии

Артём Чигвинцев. Обложка © VK / NB.«Fearless»Bella: Nikki Bella Daily

Артём Чигвинцев. Обложка © VK / NB.«Fearless»Bella: Nikki Bella Daily

В штате Калифорния задержали российско-американского танцора и участника шоу «Танцы со звёздами» Артёма Чигвинцева. Он подозревается в домашнем насилии, сообщает телеканал АВС со ссылкой на документы из местной тюрьмы.

Танцору инкриминируют статью о «нанесении травм супругу, сожителю или родителю ребёнка обвиняемого». Во время задержания он не оказывал сопротивления и был отправлен в местную тюрьму, где заплатил залог в 25 тысяч долларов и был отпущен. Чигвинцев два года состоит в браке с бывшей участницей рестлинговых боёв Никки Гарсией. У пары есть четырёхлетний ребёнок.

Популярность уроженец Ижевска получил благодаря участию в американском шоу «Танцы со звёздами», где выступал на протяжении 12 сезонов. Он живёт в США с 2003 года.

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Недавно известную по роли Лизы в комедии «Мальчишник в Вегасе» американскую актрису Натали Фэй арестовали в США по обвинению в домашнем насилии. Во время пылкой ссоры со своим партнёром она ударила мужчину в лицо кулаком.

Николай Рюмин
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