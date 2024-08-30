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Регион
30 августа, 08:46

В Полтавской области промышленный объект получил повреждения

Глава Полтавской ОВА Пронин рассказал о повреждении промышленного объекта

В Полтавской области на северо-востоке Украины промышленный объект получил повреждения в результате ночных ударов. Об этом рассказал глава местной военной администрации Филипп Пронин в своём телеграм-канале.

При этом он не уточнил, о каком именно объекте идёт речь. Другие подробности не приводятся.

Серия взрывов произошла в Полтавской области
Серия взрывов произошла в Полтавской области

Недавно ВС России уничтожили позицию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС украинской армии в районе Коптева Полтавской области. Кроме того, ликвидированы машина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав расчётов ЗРК.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Николай Рюмин
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