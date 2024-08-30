В Полтавской области промышленный объект получил повреждения
Глава Полтавской ОВА Пронин рассказал о повреждении промышленного объекта
В Полтавской области на северо-востоке Украины промышленный объект получил повреждения в результате ночных ударов. Об этом рассказал глава местной военной администрации Филипп Пронин в своём телеграм-канале.
При этом он не уточнил, о каком именно объекте идёт речь. Другие подробности не приводятся.
Недавно ВС России уничтожили позицию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС украинской армии в районе Коптева Полтавской области. Кроме того, ликвидированы машина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав расчётов ЗРК.
Shutterstock / FOTODOM / Chaikom