Тест: Чак Норрис или Лукашенко — угадаете ли вы, кому принадлежат эти фразы?

Александр Лукашенко — фигура, которая неизменно вызывает бурю эмоций. За свои 70 лет он не только вошёл в историю как самый продолжительный лидер Белоруссии, но и оставил после себя целый арсенал цитат, которые можно смело ставить на одну полку с афоризмами Чака Норриса. Если вам показалось, что это преувеличение, попробуйте сами отличить, кто из них автор той или иной фразы. Предупреждаем — задача не из лёгких!