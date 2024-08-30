Тест: Чак Норрис или Лукашенко — угадаете ли вы, кому принадлежат эти фразы?
30 августа Александру Лукашенко исполнилось 70 лет. За эти годы политик выдал десятки фраз, которым место в блокбастерах. Отличить невозможно... Но попытаться стоит!
Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Алексей Белкин, © Кадр из фильма «Неудержимые-2» режиссёр Саймон Уэст, сценарист Сильвестр Сталлоне и др. / Kinopoisk
Александр Лукашенко — фигура, которая неизменно вызывает бурю эмоций. За свои 70 лет он не только вошёл в историю как самый продолжительный лидер Белоруссии, но и оставил после себя целый арсенал цитат, которые можно смело ставить на одну полку с афоризмами Чака Норриса. Если вам показалось, что это преувеличение, попробуйте сами отличить, кто из них автор той или иной фразы. Предупреждаем — задача не из лёгких!
Каждое высказывание Лукашенко — это своего рода перл, который запоминается и становится частью истории. Он умело сочетает прямолинейность с тонкой иронией, и каждое его слово вызывает бурные обсуждения. Эти цитаты — не просто слова, а отражение его личности и стиля управления. В любом случае, они точно останутся в памяти на долгое время. Почти так же, как цитаты Хрущёва... Если не больше.