Британцы сбегают из страны, «не тот Дуров», кто против ударов по России, международный дайджест за неделю Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, почему бизнес побежал из Британии, какие страны против ударов вглубь России, которые щедро анонсируют на Западе, и как Париж прокололся с «не тем Дуровым» в обзоре новостей за неделю с 26 августа по 1 сентября. 31 августа, 21:08 Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер. Обложка © ТАСС / АР / Justin Tallis

Павел-«не тот Дуров», где твои гаечные ключи

Арест Павла Дурова во Франции в очередной раз показал тотальную деградацию западных управленческих и разведывательных элит. Потому что если они хотели таким образом получить доступ к «админке» или ключам шифрования «Телеграма», то жестоко ошиблись. Такие цели напоминают работу с гаечными ключами, когда нужен интеллект. Ибо Павел — только лицо компании, а её реальным мозгом является его брат Николай. Который сидит в Москве и никуда уезжать не собирается. То есть сложная операция по заманиванию Дурова во Францию, возможно, с привлечением персонально президента Макрона — и с заведомо провальным результатом, потому что «это не тот Дуров».

Основатель Telegram Павел Дуров. Фото © ТАСС / АР / Tatan Syuflana

Это всё равно что схватить пресс-секретаря компании, чтобы повлиять на политику организации, — «Это фиаско, братан». При этом огромное количество людей, связанных с IT, криптовалютами, шифрованием и другими аналогичными направлениями, получили однозначный сигнал — во Францию (и в Европу в целом) ни ногой. Лучше жить и делать бизнес в других регионах планеты.

Лондон и Берлин не верят в НАТО

Британия и Германия готовят новое оборонное соглашение, как сообщает нам «Блумберг». Что это означает? Руководство Берлина и Лондона больше не верит в защитные свойства НАТО. Иначе подобное двухстороннее соглашение в рамках большого альянса было бы излишним и ненужным. Причём не верят в способность НАТО защищать своих членов не только эти две страны, потому что аналогичные двухсторонние соглашения начали достаточно массово заключать и другие страны альянса.

Впрочем, для Германии подобное соглашение с британцами, если оно будет подписано, не даст ничего хорошего. Ибо британская армия сейчас переживает глубокий упадок, самое большое сокращение за очень длительное время. И, учитывая тяжёлую экономическую ситуацию в Британии, рекордный дефицит бюджета и планы повышать налоги, вряд ли в обозримом будущем ситуация улучшится.

Доктрина России по использованию ядерного оружия поменяется

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что «доктрина использования ядерного оружия сейчас уточняется». Это вносит фактор неопределённости в возможные планы западной коалиции по вредительству против России, заставляя их быть более осторожными и осмотрительными.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото © ТАСС / ЕРА / EVGENIA NOVOZHENINA / POOL

Потому что некоторые западные страны, что называется, «страх потеряли», заявляя о разрешении украинскому режиму бить по территории России самолётами F-16 или дальнобойными ракетами. И то, и другое оружие потенциально может быть носителем спецБЧ (то есть ядерного оружия). И применение ими таких систем автоматически, в строгом согласии с уже действующей доктриной Российской Федерации, провоцирует на ответный удар — также с применением ЯО. И подобные заявления главы российской дипломатии направлены на то, чтобы напомнить западным странам, что любое действие вызывает последствия. Иногда крайне болезненные и неотвратимые.

Кто из стран против ударов вглубь России

Целый ряд стран, среди которых Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия, высказали свою обеспокоенность тем, что страны Запада смягчают условия по применению переданного Украине оружия, разрешая удары по международно признанной территории России. Учитывая, что самолёты F-16 потенциально могут быть носителями ядерного оружия, как и ракеты средней дальности. И их применение ранее было максимально ограничено целым рядом международных конвенций и договоров. То есть налицо попытки эскалации ситуации (на фоне очевидного развала фронта в Донбассе и неминуемого поражения ВСУ) с чётким привкусом терроризма и с потенциальной угрозой скатывания в глобальный ядерный конфликт. Естественно, это никому не нравится, и попытки свести ситуацию к ядерному шантажу никто терпеть не собирается.

Эмиграция из Британии

В Британии новый премьер-министр Кейр Стармер выступил с речью, в которой заявил, что ситуация в экономике крайне тяжёлая, рекордный дефицит бюджета, у них нет другого выхода, кроме существенного увеличения налогов. Как сообщают нам западные издания, на фоне этой новости около десяти тысяч живущих в Британии миллионеров собираются эмигрировать в другие страны. Конечно, не все они реализуют свои намерения, но отток капитала будет весьма существенным. Думаю, джентльменам нужно перестать изображать из себя сторонников законности и проявить свою истинную сущность — грабя всех пытающихся уехать, как это делали их пиратские и бандитские предки. В ход должны пойти шарфики, собачьи ошейники и прочий инвентарь — всё, как мы любим.

Британский глава кабмина Кейр Стармер. Фото © ТАСС / ZUMA / Tolga Akmen

А если серьёзно, то бизнес бежит из Франции, из Германии, а теперь прочь от Лондона по формально разным причинам, но вследствие одного общего явления — тотальной деградации западных управленческих элит. Знаю, что на это последует привычное «вы всё врёте», но эти крики становятся тише и неувереннее с каждым днём.

Авторы Александр Роджерс