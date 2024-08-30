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30 августа, 14:59

В Ленобласти выбрали лучших коров, которые поедут на выставку в Москву

Лучшие коровы Ленинградской области поедут на выставку в Москву

В Ленинградской области подвели итоги ХXI региональной выставки племенных животных «Белые ночи», в ходе которой выбрали лучших коров. Среди животных голштинской породы первое место завоевала Малышка из племзавода «Мельниково» Приозёрского района.

  • Лучшие коровы Ленинградской области. Фото © Telegram / Админка Ленобласти
    Лучшие коровы Ленинградской области. Фото © Telegram / Админка Ленобласти
  • Лучшие коровы Ленинградской области. Фото © Telegram / Админка Ленобласти
    Лучшие коровы Ленинградской области. Фото © Telegram / Админка Ленобласти

Лучшие коровы Ленинградской области. Фото © Telegram / Админка Ленобласти

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А Вестнице из хозяйства «Новоладожский» Волховского района не было равных среди коров айрширской породы. Как уточняет телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на региональную администрацию, фермы, на которых выросли бурёнки-чемпионы, получат в качестве награды по 100 тысяч рублей. А сами животные поедут в Москву, чтобы представить Ленинградскую область на выставке.

Японцы начали перекрашивать коров в зебр
Японцы начали перекрашивать коров в зебр

Однако не стоит забывать, что коровы довольно опасные животные. Так, в Забайкалье после столкновения с крупным рогатым «пешеходом» погиб байкер.

Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
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