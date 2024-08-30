В Ленобласти выбрали лучших коров, которые поедут на выставку в Москву

А Вестнице из хозяйства «Новоладожский» Волховского района не было равных среди коров айрширской породы. Как уточняет телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на региональную администрацию, фермы, на которых выросли бурёнки-чемпионы, получат в качестве награды по 100 тысяч рублей. А сами животные поедут в Москву, чтобы представить Ленинградскую область на выставке.