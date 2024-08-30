В Ленобласти выбрали лучших коров, которые поедут на выставку в Москву
Лучшие коровы Ленинградской области поедут на выставку в Москву
В Ленинградской области подвели итоги ХXI региональной выставки племенных животных «Белые ночи», в ходе которой выбрали лучших коров. Среди животных голштинской породы первое место завоевала Малышка из племзавода «Мельниково» Приозёрского района.
А Вестнице из хозяйства «Новоладожский» Волховского района не было равных среди коров айрширской породы. Как уточняет телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на региональную администрацию, фермы, на которых выросли бурёнки-чемпионы, получат в качестве награды по 100 тысяч рублей. А сами животные поедут в Москву, чтобы представить Ленинградскую область на выставке.
Однако не стоит забывать, что коровы довольно опасные животные. Так, в Забайкалье после столкновения с крупным рогатым «пешеходом» погиб байкер.