Готовьте чай и плед: 6 самых уютных фильмов для осенних вечеров Совсем скоро наступит осень, а значит, пора подготовить не только тёплую одежду, но и список фильмов для уютных вечеров. 2 сентября, 17:30 Коллаж © Life.ru. Обложка © Кадр из фильма “Русалка в Париже”, режиссёр Матиас Мальзьё, сценаристы Стефан Ландовски, Матиас Мальзьё / Kinopoisk, © Кадр из фильма “Гранд Будапешт”, режиссёр Уэс Андерсон, сценаристы Стефан Цвейг, Уэс Андерсон, Хьюго Гиннесс / Kinopoisk, © Кадр из фильма “Гордость и предубеждение”, режиссёр Джо Райт, сценаристы Дебора Моггак, Джейн Остин, Эмма Томпсон / Kinopoisk, © Freepik

В холодные осенние вечера нет ничего лучше, чем оказаться дома под тёплым пледом и с чашкой чая в руках. Конечно, не стоит забывать и о хорошем фильме, который обязательно нужно включить, ведь красивая картинка и добрый сюжет точно помогут расслабиться после тяжёлого рабочего дня и избавиться от плохих мыслей. Порой поиски кино могут затянуться, поэтому Life.ru решил поделиться списком самых лучших фильмов для уютных осенних вечеров.

1. Бойфренд из будущего

Фильм «Бойфренд из будущего» рассказывает о путешественнике во времени, который хочет завоевать сердце девушки. Фото © Кадр из фильма “Бойфренд из будущего”, режиссёр Ричард Кёртис, сценарист Ричард Кёртис / Kinopoisk

Молодой человек по имени Тим обладал уникальной особенностью — путешествовать во времени. Он мог менять прошлое и будущее и решил воспользоваться этим во благо своих отношений. Тим решил устраивать первое свидание, пока всё не будет идеально и он не покорит сердце девушки, в которую влюбился. Добрая мелодрама, которая точно заставит улыбнуться и вспомнить о том, на что готовы люди ради любви.

2. Мой пёс Скип

Эта история о дружбе маленького стеснительного мальчика и собаки по кличке Скип. Фильм показывает, как питомец может изменить жизнь и почему нужно ценить четвероногих друзей. Этот фильм отлично подойдёт для семейного просмотра и точно подарит положительные эмоции, а возможно, даже заставит взглянуть на мир под другим углом.

3. Гордость и предубеждение

Фильм «Гордость и предубеждение» снят по книге Джейн Остин. Фото © Кадр из фильма «Гордость и предубеждение», режиссёр Джо Райт, сценаристы Дебора Моггак, Джейн Остин, Эмма Томпсон / Kinopoisk

Прекрасный фильм с Кирой Найтли в главной роли. Известная история взаимоотношений Элизабет и мистера Дарси нашла прекрасное отражение на экранах. Как и все произведения Джейн Остин, книга «Гордость и предубеждение» является очень жизнеутверждающей. Создатели фильма смогли передать главный смысл и чувства героев. Красивая картинка и прекрасный сюжет — идеальный выбор для уютного вечера.

4. Как быть хорошей женой

Полетт открыла школу для домохозяек, в которой учит девушек во всём слушаться мужа и быть идеальной хозяйкой. Но идеальная картинка рушится, когда Полетт внезапно становится вдовой и встречает свою давнюю любовь. Как жить без семейного очага и почему жизнь оказалась несправедлива к «хорошей жене»? Этот фильм заставит вас и поплакать, и посмеяться, и, конечно, понять главные смыслы жизни.

5. Русалка в Париже

Фильм «Русалка в Париже» показывает, что не нужно недооценивать силу любви и сопротивляться этому чувству. Фото © Кадр из фильма «Русалка в Париже», режиссёр Матиас Мальзьё, сценаристы Стефан Ландовски, Матиас Мальзьё / Kinopoisk

Певец Гаспар живёт в Париже и работает в одном из местных баров. Ему не раз разбивали сердце, поэтому мужчина всячески старается избегать новых романов, однако у судьбы свои планы. Однажды на берегу Сены Гаспар встречает настоящую русалку, перед которой он точно не сможет устоять. Красивая картинка в сочетании с интересным сюжетом точно не оставят никого равнодушным.

6. Отель «Гранд Будапешт»

Этот фильм прекрасно передаёт политические и социальные изменения в мире между двумя мировыми войнами. Главным героем становится консьерж отеля Густав и его юный друг, портье Зеро Мустафа. Вместе им придётся пройти через смех и слёзы гостей и наблюдать за тем, как влиятельная семья делит наследство. Вас ждёт картинка, от которой невозможно оторваться!

Эти фильмы станут отличным времяпрепровождением и точно поднимут настроение! Осталось только настроить телевизор и запастись вкусными закусками. Приятного просмотра! Ранее Life.ru рассказал о легендарных фразах российских классиков, смысл которых понимает лишь 3% людей.

Авторы Дана Третьякова