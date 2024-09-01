Автобус с 27 рабочими перевернулся при столкновении с фурами на ЦКАД под Москвой
ДТП на 231 км ЦКАД в Новой Москве. Обложка © Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Автобус с 27 рабочими перевернулся после столкновения с двумя фурами на ЦКАД под Москвой. 1 человек погиб, минимум 5 получили серьëзные травмы. На место вылетел медицинский вертолëт и выехало 8 скорых, пишет SHOT.
Жёсткое ДТП произошло примерно в 19-15 на 231 км ЦКАД в Троицком округе, в районе посëлка Щаповское. Автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с двумя фурами и опрокинулся на бок, в результате удара произошëл разлив топлива, один из грузовиков загорелся. Пассажирам автобуса пришлось самостоятельно выбираться из салона. Проезжая часть сейчас полностью перекрыта.
На данный момент на месте работают все экстренные службы, причины аварии выясняются. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.