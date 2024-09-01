Автобус с 27 рабочими перевернулся при столкновении с фурами на ЦКАД под Москвой

Автобус с 27 рабочими перевернулся после столкновения с двумя фурами на ЦКАД под Москвой. 1 человек погиб, минимум 5 получили серьëзные травмы. На место вылетел медицинский вертолëт и выехало 8 скорых, пишет SHOT.







Жёсткое ДТП произошло примерно в 19-15 на 231 км ЦКАД в Троицком округе, в районе посëлка Щаповское. Автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с двумя фурами и опрокинулся на бок, в результате удара произошëл разлив топлива, один из грузовиков загорелся. Пассажирам автобуса пришлось самостоятельно выбираться из салона. Проезжая часть сейчас полностью перекрыта.