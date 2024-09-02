«Ростовскую Бриджит Джонс» этапировали в ИК «‎Азов» из вьетнамской тюрьмы

Напомним, 23 августа 2014 года «ростовскую Бриджит Джонс» задержали в аэропорту во Вьетнаме, где она делала пересадку. При досмотре в чемодане, который подарил ей местный «‎жених», обнаружили двойное дно, где лежало 2,78 кг кокаина. Марию Дапирку арестовали и в 2018 году приговорили к пожизненному сроку. Сама девушка отрицала свою причастность к наркотикам. Общественный фонд Sezimtal установил, что ростовчанку подставил наркоторговец под именем Чиб Эзе. Тем не менее, суд Вьетнама вынес Дапирке пожизненный приговор. В общей сложности девушка провела там за решёткой десять лет. 8 августа осужденную привезли в Россию и поместили в СИЗО.