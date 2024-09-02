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2 сентября, 08:02

«Ростовскую Бриджит Джонс» этапировали в ИК «‎Азов» из вьетнамской тюрьмы

Отсидевшую 10 лет во Вьетнаме россиянку этапировали в ростовскую ИК №18

Мария Дапирка. Фото © VK / dapirka

Мария Дапирка. Фото © VK / dapirka

Марию Дапирку, отсидевшую десять лет во Вьетнаме за наркотики, этапировали в Ростовскую область. Женщина продолжит отбывать срок в исправительной колонии №18 «‎Азов» на родине. Об этом «Газете.ru» сообщил адвокат осужденной Сункар Нурмагамбетов.

«Дапирку перевели в колонию 23 августа», — рассказал защитник и уточнил, что готовит прошение о помиловании.

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Напомним, 23 августа 2014 года «ростовскую Бриджит Джонс» задержали в аэропорту во Вьетнаме, где она делала пересадку. При досмотре в чемодане, который подарил ей местный «‎жених», обнаружили двойное дно, где лежало 2,78 кг кокаина. Марию Дапирку арестовали и в 2018 году приговорили к пожизненному сроку. Сама девушка отрицала свою причастность к наркотикам. Общественный фонд Sezimtal установил, что ростовчанку подставил наркоторговец под именем Чиб Эзе. Тем не менее, суд Вьетнама вынес Дапирке пожизненный приговор. В общей сложности девушка провела там за решёткой десять лет. 8 августа осужденную привезли в Россию и поместили в СИЗО.

Алёна Зиновьева
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