Учёные встревожены из-за странного «пончика» в ядре Земли

Учёные из Австралийского национального университета нашли область «пончикообразной» формы, которая находится на глубине тысяч километров под поверхностью Земли. Открытие предоставило новые данные о динамике магнитного поля нашей планеты. Исследование опубликовали в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Ядро Земли делится на два слоя: твёрдый внутренний и жидкий внешний. Недавно обнаруженное кольцо расположено в верхней части жидкого слоя, на пересечении ядра и мантии.

Кольцевой регион находится параллельно экваториальной плоскости в низких широтах. Исследователи считают, что его толщина может достигать несколько сотен километров. Учёные полагают, что это объяснит некоторые тайны динамики магнитного поля Земли.

В составе внешнего ядра преобладает жидкое железо и никель, а постоянное движение электропроводящей жидкости создает магнитное поле Земли, которое помогает поддерживать всё живое на планете, защищая её от сильнейшего воздействия солнечных ветров и вредного космического излучения.

Учёные уверены, что человеку необходимо выяснить состав внешнего ядра Земли, включая лёгкие химические элементы, чтобы спрогнозировать, когда магнитное поле может исчезнуть или истощиться. По словам экспертов, в «пончике» содержится огромное количество лёгких элементов, которые помогают перемешивать жидкое ядро и не дают ослабнуть магнитному полю.