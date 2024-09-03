Пора обновить гардероб: Благоприятные дни для шопинга в сентябре 2024

Как известно, звёзды влияют на все сферы жизни людей. Зачастую они могут предсказать плохие события или предупредить об опасности. Также благодаря лунному календарю можно узнать, когда лучше всего отправиться на шопинг, чтобы не совершить необдуманные покупки. В сентябре таких дней будет несколько, поэтому всем любителям потратить денежки нужно запомнить, когда бежать в торговые центры, чтобы шопинг был удачным. Life.ru расскажет о благоприятных днях для покупок в сентябре 2024 года.

15 сентября — лучший день для финансовых операций

Благоприятные дни в сентябре для финансовых операций. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

15 сентября 2024 года, в 18 часов 21 минуту, начнётся 14-й лунный день, который продлится до 18 часов 31 минуты 16 сентября. Этот период станет одним из самых удачных в любых финансовых операциях. Лучше всего потратить деньги на инвестирование в долгосрочные проекты, также можно отправиться и за дорогостоящими покупками, например в автосалон. В это время звёзды даже разрешают взять кредит, если не хватает собственных средств. Также можно давать и брать в долг, ведь одолженные деньги быстро вернутся назад, а кредиты будет легко закрыть.

21 сентября — время рисковать и тратить

Когда в сентябре можно совершать дорогостоящие покупки? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Chukhil

В 20-й лунный день, который начнётся в 19 часов 12 минут 21 сентября, звёзды рекомендуют тратить и рисковать. В этот день Луна покровительствует финансам, поэтому даже сомнительные сделки обречены на успех. Но повезёт только активным людям, которые увлечены работой и своими проектами. Также прекрасным решением станут дорогие покупки для дома или для себя. Деньги нужно тратить с удовольствием, например сходить в спа-салон или респектабельный ресторан.

В какие дни в сентябре нельзя совершать покупки

Лунный календарь на сентябрь 2024: Неудачные дни для финансовых операций. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В сентябре 2024 года будут и те дни, в которые нельзя ничего покупать, ведь эти траты будут неудачными. Звёзды рекомендуют воздержаться от походов на шопинг в следующие дни: — 4 сентября с 6 часов 54 минут — 6 сентября с 9 часов 24 минут — 13 сентября с 17 часов 42 минут — 16 сентября с 18 часов 31 минуты. В эти дни любые денежные операции будут неудачными, поэтому в первую очередь стоит отложить дорогостоящие покупки.