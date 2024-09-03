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3 сентября, 13:30

Новолуние 3 сентября, или Почему мы зря радовались концу ретроградного Меркурия

Сентябрьское новолуние обещает энергетический взрыв и неожиданные перемены, причём совсем не положительные. Life.ru рассказывает, как этот день повлияет на вас и что делать, чтобы пережить его.

Когда Луна вступает в фазу новолуния, её свет исчезает с неба, и это символизирует начало нового цикла. 3 сентября Луна будет находиться в знаке Девы — знаке, который ассоциируется с порядком, трудолюбием и практичностью. В это время многие почувствуют внутреннюю потребность навести порядок в своей жизни, избавиться от всего лишнего и сосредоточиться на главном.

Энергетика новолуния: что ожидать?

Что принесёт новолуние 3 сентября 2024 года? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii

Что принесёт новолуние 3 сентября 2024 года? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii

Энергетика новолуния может быть довольно непростой. В этот день многие ощутят упадок сил и могут столкнуться с эмоциональной нестабильностью. Это время, когда лучше всего подойти к жизни осознанно и не поддаваться импульсивным решениям.

Как новолуние повлияет на различные знаки зодиака?

Как новолуние в сентябре повлияет на знаки зодиака? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Belous

Как новолуние в сентябре повлияет на знаки зодиака? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Belous

Для каждого знака зодиака новолуние в Деве принесёт свои особенности и вызовы:

  • Дева, Весы, Телец и Лев: эти знаки могут почувствовать прилив энергии и готовность к решению давно назревших задач. Используйте этот день для планирования и начала новых проектов, но будьте осторожны — не перегружайте себя, иначе рискуете выгореть.
  • Овен, Рак, Скорпион и Козерог: вам следует проявить особую осторожность в финансовых вопросах и избегать рискованных сделок. Займитесь делами, которые требуют внимания к деталям, и не принимайте поспешных решений.
  • Близнецы, Стрелец, Водолей и Рыбы: этот день может принести эмоциональные потрясения. Постарайтесь не загружать себя общением и найдите время для отдыха. Медитация или занятие творчеством помогут восстановить внутренний баланс.

Практические советы на новолуние: как сохранить спокойствие и продуктивность

Новолуние в Деве: чего ждать 3 сентября. Фото © "Шедеврум"

Новолуние в Деве: чего ждать 3 сентября. Фото © "Шедеврум"

Конечно, чтобы этот день провести без лишних стрессов, специалисты уже подготовили целый список дел, которые можно сделать без особых рисков:

  1. Устройте генеральную уборку. Это поможет не только привести в порядок пространство вокруг, но и очистить разум от лишних мыслей.
  2. Избегайте больших компаний и шумных мероприятий. В этот день лучше провести время в уединении или в кругу близких людей.
  3. Не перегружайте организм тяжёлой пищей. В такие дни полезно употреблять больше воды и лёгкие блюда, чтобы поддерживать энергию на нужном уровне.
  4. Займитесь планированием. Новолуние — отличное время для того, чтобы пересмотреть свои цели и наметить новые шаги.

Новолуние 3 сентября 2024 года — это время, когда стоит замедлиться и сосредоточиться на том, что действительно важно. Энергия этого дня может стать как источником стресса, так и отличной возможностью для личного роста, если подойти к ней с осознанностью. Пусть этот день станет стартом для новых начинаний и важных перемен в вашей жизни. Ранее Лайф рассказывал, как правильно выходить из периода ретроградного Меркурия, чтобы не навлечь на себя бед.

Коридор затмений в сентябре 2024 года, как пережить самый опасный период в году
Коридор затмений в сентябре 2024 года, как пережить самый опасный период в году
Обложка ©

Freepik / AI, © "Шедеврум"

Сергей Трофимов
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