Новолуние 3 сентября, или Почему мы зря радовались концу ретроградного Меркурия

Когда Луна вступает в фазу новолуния, её свет исчезает с неба, и это символизирует начало нового цикла. 3 сентября Луна будет находиться в знаке Девы — знаке, который ассоциируется с порядком, трудолюбием и практичностью. В это время многие почувствуют внутреннюю потребность навести порядок в своей жизни, избавиться от всего лишнего и сосредоточиться на главном.

Энергетика новолуния: что ожидать?

Что принесёт новолуние 3 сентября 2024 года? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lysenko Andrii

Энергетика новолуния может быть довольно непростой. В этот день многие ощутят упадок сил и могут столкнуться с эмоциональной нестабильностью. Это время, когда лучше всего подойти к жизни осознанно и не поддаваться импульсивным решениям.

Как новолуние повлияет на различные знаки зодиака?

Как новолуние в сентябре повлияет на знаки зодиака? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandr Belous

Для каждого знака зодиака новолуние в Деве принесёт свои особенности и вызовы: Дева, Весы, Телец и Лев: эти знаки могут почувствовать прилив энергии и готовность к решению давно назревших задач. Используйте этот день для планирования и начала новых проектов, но будьте осторожны — не перегружайте себя, иначе рискуете выгореть.

эти знаки могут почувствовать прилив энергии и готовность к решению давно назревших задач. Используйте этот день для планирования и начала новых проектов, но будьте осторожны — не перегружайте себя, иначе рискуете выгореть. Овен, Рак, Скорпион и Козерог: вам следует проявить особую осторожность в финансовых вопросах и избегать рискованных сделок. Займитесь делами, которые требуют внимания к деталям, и не принимайте поспешных решений.

вам следует проявить особую осторожность в финансовых вопросах и избегать рискованных сделок. Займитесь делами, которые требуют внимания к деталям, и не принимайте поспешных решений. Близнецы, Стрелец, Водолей и Рыбы: этот день может принести эмоциональные потрясения. Постарайтесь не загружать себя общением и найдите время для отдыха. Медитация или занятие творчеством помогут восстановить внутренний баланс.

Практические советы на новолуние: как сохранить спокойствие и продуктивность

Новолуние в Деве: чего ждать 3 сентября. Фото © "Шедеврум"

Конечно, чтобы этот день провести без лишних стрессов, специалисты уже подготовили целый список дел, которые можно сделать без особых рисков: Устройте генеральную уборку. Это поможет не только привести в порядок пространство вокруг, но и очистить разум от лишних мыслей. Избегайте больших компаний и шумных мероприятий. В этот день лучше провести время в уединении или в кругу близких людей. Не перегружайте организм тяжёлой пищей. В такие дни полезно употреблять больше воды и лёгкие блюда, чтобы поддерживать энергию на нужном уровне. Займитесь планированием. Новолуние — отличное время для того, чтобы пересмотреть свои цели и наметить новые шаги.