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2 сентября, 12:30

Депутат предрёк пулю правнукам бандеровцев, бесчинствующим в Курской области

Депутат Толмачёв: Похищения мирных людей стали зверским фирменным знаком ВСУ

Похищения мирных жителей стали зверским фирменным знаком ВСУ. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя рассказы курян о том, что украинские военные собирались их похитить и отправить в Незалежную.

К тому, что враг не соблюдает ни человеческих, ни божьих законов, мы, к сожалению, привыкли. Но возмездие настигает нелюдей ежедневно. Нет сомнений в том, что после нашей победы вскроются новые ужасающие преступления киевского режима и тех, кто выполнял его преступные приказы. Внуки и правнуки бандеровцев действуют теми же методами. Наш ответ им — пуля или осколок.

Александр Толмачёв

Депутат Госдумы

К тому, что враг не соблюдает ни человеческих, ни божьих законов, мы, к сожалению, привыкли. Но возмездие настигает нелюдей ежедневно. Нет сомнений в том, что после нашей победы вскроются новые ужасающие преступления киевского режима и тех, кто выполнял его преступные приказы. Внуки и правнуки бандеровцев действуют теми же методами. Наш ответ им — пуля или осколок.
К тому, что враг не соблюдает ни человеческих, ни божьих законов, мы, к сожалению, привыкли. Но возмездие настигает нелюдей ежедневно. Нет сомнений в том, что после нашей победы вскроются новые ужасающие преступления киевского режима и тех, кто выполнял его преступные приказы. Внуки и правнуки бандеровцев действуют теми же методами. Наш ответ им — пуля или осколок.

Напомним, ранее куряне сообщили Следственному комитету, что ВСУ планировали похитить и увезти на Украину мирных жителей Курской области. Украинские военные даже подогнали военную технику, чтобы погрузить туда людей, но в последний момент передумали и использовали транспорт, чтобы вывезти своих же раненых.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Ольга Годуненко
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