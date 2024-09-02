Депутат предрёк пулю правнукам бандеровцев, бесчинствующим в Курской области

К тому, что враг не соблюдает ни человеческих, ни божьих законов, мы, к сожалению, привыкли. Но возмездие настигает нелюдей ежедневно. Нет сомнений в том, что после нашей победы вскроются новые ужасающие преступления киевского режима и тех, кто выполнял его преступные приказы. Внуки и правнуки бандеровцев действуют теми же методами. Наш ответ им — пуля или осколок.