«Ветераны России» против режиссёра «Топей»: За что Владимира Мирзоева просят признать иноагентом «Ветераны России» просят правоохранительные органы проверить Владимира Мирзоева, создателя высокобюджетных сериалов для стриминговых сервисов. Его заподозрили в связях с российскими экстремистами и украинскими деятелями культуры. Кто он такой? 11 сентября, 04:00 Режиссёр Владимир Мирзоев осуждает СВО и зарабатывает на российском бюджете. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin, © Youtube / ВНУТРИ

«Преступление и наказание» Владимира Мирзоева

Вот-вот будет названа дата премьеры восьмисерийного фильма «Преступление и наказание». У этого сериала сейчас один из самых высоких рейтингов ожидания среди россиян. Только на одном отдельно взятом стриминговом сервисе его собираются посмотреть 600 тысяч человек. Фишка новой экранизации — перенос действия в современный Петербург. Родиона Раскольникова сыграл Иван Янковский. Дуню — Любовь Аксёнова. Порфирия Петровича — Владимир Мишуков. Во второстепенной роли (жены Свидригайлова) засветилась Юлия Снигирь.

Нет сомнений, что перед нами беспроигрышный хит, режиссёр которого заработает миллионы. Снял фильм 66-летний Владимир Мирзоев. Современное поколение знает его как создателя дорогих сериалов «Топи» (вышел в январе 2021 года) и «Внутри убийцы» (прокат был в марте 2024 года). Люди постарше вспомнят его как театрального деятеля, поставившего модерновые версии пьес Бернарда Шоу и Уильяма Шекспира на сцене Театра имени Вахтангова.

Но есть нюанс. Владимир Мирзоев последовательно поддерживал Навального**, Украину, украинских экстремистов, открыто осудил возвращение Крыма в состав России и спецоперацию. Возможно, это малая часть, лишь то, что на поверхности.

Общественники: «Почему бюджеты достаются именно Мирзоеву»

Движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру, СК, ФСБ и Минкульт с требованием провести комплексную проверку в отношении известного режиссёра Владимира Мирзоева. Общественники настаивают на том, чтобы были детально исследованы его связи с украинскими и оппозиционными деятелями, а также содержание постановок и фильмов, которые могут нести антироссийские послания.

— Мы в движении задаёмся вопросом: почему режиссёр, который, как мы видим, открыто выступал за Украину, продолжает получать финансирование на такие масштабные проекты?! Почему он не отвечает за свои дела?! Подозрения вызывают его публичная позиция, близость к оппозиционным кругам, «независимые» спектакли, идущие на одной сцене с постановками команды сидящей в тюрьме за экстремизм Евгении Беркович**, — прокомментировал ситуацию Ильдар Резяпов, председатель движения «Ветераны России».

Режиссёр Владимир Мирзоев. Фото © ТАСС / Анна Майорова

По его словам, проверку режиссёра Мирзоева надо делать на всех уровнях, чтобы выяснить — откуда у него деньги, с кем он работает?

Что наговорил про Россию и Украину Владимир Мирзоев

Оппозиционные взгляды Владимира Мирзоева не секрет. В нулевых он поддержал осуждённых топ-менеджеров ЮКОСа Ходорковского**; в десятых его фамилия фигурировала в так называемых выборах «Координационного совета оппозиции», где заправляли балом давно покинувшие страну иноагенты. Он также выступил комментатором документалки «Болотная лихорадка», воспевающей уличные беспорядки, возглавляемые Навальным**.

В марте 2014 года Владимир Мирзоев выступил за Евромайдан. После возвращения Крыма в состав РФ признался, что ему стыдно, что он гражданин России.

— Самое главное чувство, которое я испытываю в связи с происходящим на Украине, — это чувство тревоги и даже больше, какого-то ужаса. Потому что гибнут люди, и я совершенно не понимаю, почему они должны погибать. Это просто какая-то совершенно химерическая идея — создание «Русского мира». Я испытываю чувство глубочайшего стыда за то, что являюсь гражданином России, — режиссёр и лауреат госпремии Владимир Мирзоев произнёс эти слова вскоре после того, как украинские нацисты в Одессе заживо сожгли полсотни мирных граждан в Доме профсоюзов.

Тогда же Владимир Мирзоев подписал публичное письмо «Конгресса интеллигенции» против российской агрессии и открытую резолюцию навальнистского** Марша мира, где Россию назвали фашистским государством. При этом режиссёр вступился за украинского диверсанта Олега Сенцова, организовавшего теракты в Крыму. Неудивительно, что в феврале 2022-го Владимир Мирзоев подписал петицию против СВО.

Экспериментальный курс во Львове и независимый театр

Интересная информация всплыла прошедшей весной. Про совместную работу с режиссёром рассказал украинский актёр из Львова Александр Яцентюк, снявшийся в мирзоевском фильме 2015 года «Её звали Муму».

— Мы тогда попали в мастерскую оппозиционера Владимира Мирзоева, который призывал что-то менять, иначе Россию ждут плохие времена. У нас был экспериментальный курс, где учились студенты из Киева, Одессы, Крыма, Чернигова, Львова. Поэтому мы были, скажем так, в своём закрытом коконе, участвовали в оппозиционных проектах, — признался Яцентюк.

В этом контексте интересна сегодняшняя театральная деятельность Владимира Мирзоева. Без лишнего шума, словно для своих, он ставит спектакли под провокационными названиями в некоем «независимом» театре. Недавно эту сцену прорекламировало курируемое американскими спецслужбами иноагентское издание The Insider*** (деятельность признана нежелательной в РФ).

— На первый план в России выходят негосударственные и некоммерческие театры, например площадка пространства «Внутри», которая занимается производством собственных спектаклей (постановки Владимира Мирзоева) и предоставляет сцену партнёрам, — пишет издание, попутно пиная государственные театры, якобы разгромленные и никому не нужные.

Помимо творений Мирзоева в театре идут спектакли «Дочерей Сосо». Лидер этой творческой команды — известная русофобка Евгения «мобики-гробики» Беркович**, сидящая сейчас в тюрьме за оправдание терроризма в одной из своих «пьес».

Спектакль «Король умирает» Владимира Мирзоева. Видео © Youtube / ВНУТРИ

Владимир Мирзоев не просто режиссёр пространства «Внутри». Именно он от лица площадки поздравлял зрителей с Новым годом. Кажется, Мирзоев — идейный вдохновитель и один из управленцев пространства.

«Да здравствует Солнце, да скроется тьма», — явно на что-то намекая, написал режиссёр накануне 2024 года. Под его подписью — картинка: похожее на медведя чудище ест людей.

Где живёт Владимир Мирзоев

Поздравление зрителей от Владимира Мирзоева. Фото © Instagram* (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vnutri.space

Похоже, заработки позволяют жить режиссёру возле Москвы-реки, на Остоженке, — в самом дорогом квартале Москвы, который называют в народе «Золотой милей». Речь об отреставрированном конструктивистском доме-памятнике в 1-м Зачатьевском переулке. Трёхкомнатная квартира, которой в нём пользуется Владимир Мирзоев, стоит до 70 млн рублей.

Также режиссёр пользовался квартирами поскромнее: в районах Замоскворечье и Алексеевском. Ещё у него добротная дача в уникальной деревне Овсянки, на берегу Рузского водохранилища.

Дом на Остоженке, где живёт Владимир Мирзоев. Фото © avito.ru

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов. * Организация внесена в список иноагентов, её деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации. ** Внесён в список экстремистов. *** Медиа, внесённое Минюстом в реестр СМИ – иностранных агентов.

Авторы Пётр Егоров