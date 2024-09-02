Директор Пушкинского музея рассказала о важности симпозиума «Создавая будущее»

В московском Национальном центре «Россия» с 4 по 6 ноября пройдёт Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее». Его организуют по поручению президента страны Владимира Путина. О значимости данного мероприятия рассказала директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, искусствовед Елизавета Лихачёва.

«Симпозиум — место для формирования смыслов. Нужно понять, как мы будем жить дальше, ведь рождается новая конфигурация, в которой мы проживём ближайшие 100 лет. Возможно, наше время станет местом, где будет сформулирован XXII и даже XXIII век», — сказала эксперт.

В рамках мероприятия Лихачёва вместе с другими представителями культурных институций пообщаются с аудиторией в будущем. Участниками станут учёные и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, а также представители органов власти. Гости смогут обсудить процесс распространения искусственного интеллекта и роль традиционных ценностей в условиях технологического прогресса.

«Музей — это одна из институций будущего, потому что он формулирует и формирует цивилизацию, людей культуры, которые понимают и осознают свою принадлежность к цивилизации. Будущее не растёт на пустом месте, оно растёт на чём-то. Музей будущего — это музей, в котором комфортно и предмету, и посетителю», — считает искусствовед.

Также параллельно в Национальном центре «Россия» откроется выставка «Наследие для будущего». На ней представят работы молодых художников — выпускников творческих вузов разных стран.