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2 сентября, 16:03

Директор Пушкинского музея рассказала о важности симпозиума «Создавая будущее»

Директор Пушкинского музея: Симпозиум «Создавая будущее» формирует смыслы

В московском Национальном центре «Россия» с 4 по 6 ноября пройдёт Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее». Его организуют по поручению президента страны Владимира Путина. О значимости данного мероприятия рассказала директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, искусствовед Елизавета Лихачёва.

«Симпозиум — место для формирования смыслов. Нужно понять, как мы будем жить дальше, ведь рождается новая конфигурация, в которой мы проживём ближайшие 100 лет. Возможно, наше время станет местом, где будет сформулирован XXII и даже XXIII век»,  сказала эксперт.

В рамках мероприятия Лихачёва вместе с другими представителями культурных институций пообщаются с аудиторией в будущем. Участниками станут учёные и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, а также представители органов власти. Гости смогут обсудить процесс распространения искусственного интеллекта и роль традиционных ценностей в условиях технологического прогресса.

«Музей — это одна из институций будущего, потому что он формулирует и формирует цивилизацию, людей культуры, которые понимают и осознают свою принадлежность к цивилизации. Будущее не растёт на пустом месте, оно растёт на чём-то. Музей будущего — это музей, в котором комфортно и предмету, и посетителю»,  считает искусствовед.

Также параллельно в Национальном центре «Россия» откроется выставка «Наследие для будущего». На ней представят работы молодых художников — выпускников творческих вузов разных стран.

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Также большое мероприятие состоится во Владивостоке. Там с 3 по 6 сентября пройдёт Восточный экономический форум. В рамках деловой программы состоится примерно 100 различных мероприятий. Программу разделят на семь тематических блоков. Среди ключевых тем направления «Люди, образование и патриотизм» — привлечение талантливой молодёжи и создание условий для их развития в регионах.

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Национальный центр «Россия»

Наталья Афонина
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