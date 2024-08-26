«Воспоминания на всю жизнь»: Как выставка «Россия» вдохновила молодое поколение

Участниками Дня детства на площадках выставки «Россия» стали более 360 тысяч человек. Праздник для ребят организовали в период с 1 по 9 июня. Пресс-служба форума вспомнила, чему экскурсии научили детей и молодёжь и какие впечатления остались у участников.

«Хочется сказать огромное спасибо организаторам за возможность посетить эту прекрасную выставку. Это по-настоящему захватывающее место. Множество павильонов, и каждый уникален. Когда видишь всю эту красоту, масштаб своими глазами, действительно возникает гордость за свою страну. Ведь Россия — это страна возможностей!» — сказала ученица Большеключищенской школы имени В.Н. Каштанкина Кира Соман из Ульяновской области.

О выставке также высказался выпускник школы № 14 города Калуги Тимур Василевский. Он рассказал, как принял участие в форуме национальных достижений «Молодёжь России». Там он вместе с другими школьниками и студентами представил свои достижения и поделился историями успеха.

Ещё одними участниками форума стали студенты третьего курса Колледжа народного хозяйства и природообустройства по специальности «рациональное использование природохозяйственных комплексов» Евгений Егоров и Екатерина Чуверова. Ребята сами провели мастер-класс «Экологическая тропа. Национальный парк «Угра». Гости объекта смогли познакомиться с флорой и фауной заповедника «Угра».

«Мы помогали в качестве волонтёров на стенде Калужской области. Особенно нам запомнился День образования — 18 февраля. В этот день мы старались сделать много мастер-классов. Вместе со студентами строительного техникума проводили разные активности для посетителей выставки. Для меня время, проведённое на выставке, точно стало событием года», — рассказал Евгений Егоров.